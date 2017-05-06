06.05.2017 22:16:33

Macronleaks skandalı Fransa'yı sallıyor

Fransa Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı seçiminden iki gün önce internet ortamında yayılan cumhurbaşkanı adayı Macron'un kampanyasına ait olduğu belirtilen e-postalarla ilgili haber yapılmamasını istedi- Hollande, konuyla ilgili araştırma yapılacağını bildirdi

Macronleaks olarak adlandırılan ve cumhurbaşkanı seçimine iki gün kala internet ortamında yayılan cumhurbaşkanı adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ait bilgileri içeren elektronik postalar Fransa kamuoyunda tartışma yarattı.

Fransa Seçim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un kampanyasına ait olduğu bildirilen elektronik postaların yasa dışı yollardan elde edilmesini ve seçim yasaklarının da başlamış olduğunu gerekçe göstererek basının konuyla ilgili haber yapmamasını ilgili dokümanların vatandaşlarca sosyal medyadan paylaşılmamasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Afrika'da İslam'ın Hazineleri" adlı sergiye katılımının ardından yaptığı konuyla ilgili açıklamada, seçim kampanyası boyunca bu tip risklerin olduğunu söylediklerini anımsatarak, konuyla ilgili araştırma yapılacağını bildirdi.

Macron'un kampanya merkezinden dün gece yapılan açıklamada, "yoğun bir bilgisayar korsanlığı" saldırısının kampanyayı hedef aldığı, kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla karıştırılarak internette servis edildiği belirtilmişti.

Macron'un kampanya ekibine ve taraftarlarına ait içinde mali bilgilerin de bulunduğu yaklaşık 15 gigabit boyutunda on binlerce kişisel ve resmi elektronik postanın çalındığı tahmin ediliyor.

- Rusya şüphesi

Daha önce de güvenlik şirketi Trend Micro uzmanı Feke Hacquebord, Rusya istihbaratı için çalışan bilgisayar korsanlarının Macron'un kampanyasına saldırı düzenlediğini bildirmiş, olay Macron'un kampanya merkezi yetkililerince de doğrulanmıştı.

Seçimin iki gün öncesinde meydana gelen bu ifşaatın, seçimin sonucunu aşırı sağcı Marine Le Pen lehine etkileme gayreti olduğu değerlendiriliyor. Rusya'nın Marine Le Pen ile iyi ilişkileri olduğu biliniyor.

Macron, Fransa'da pazar günü yapılacak yeni Fransa cumhurbaşkanını belirleyecek seçimin öncesi kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı Marine Le Pen'in önünde görünüyor.