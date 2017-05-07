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Macron'un Elysee Sarayı'ndaki ilk ayı yoğun geçecek
08.05.2017 00:07:37

Macron'un Elysee Sarayı'ndaki ilk ayı yoğun geçecek

Fransa'da cumhurbaşkanı seçilen Macron'u bu ay içerisinde iki uluslararası zirve ve haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimleri bekliyor

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Emmanuel Macron'un önünde, mayıs ayında iki uluslararası zirve ve haziran ayında milletvekili genel seçimleri bulunuyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Macron, yarın Paris'te düzenlenecek 2. Dünya Savaşı'nın sona erişi ve Meçhul Asker Anıtı'na çelenk konulması törenine selefi François Hollande ile birlikte katılacak.

10 Mayıs'ta Fransa Anayasa Konseyi seçimin resmi sonucunu ve cumhurbaşkanını ilan edecek. 10-14 Mayıs tarihleri arasında görevde olan Bernard Cazeneuve hükümetinin istifa etmesi ve 15 Mayıs'ta Elysee Sarayı'nda düzenlenecek devir teslim töreni ile Macron'un görevi Hollande'dan devralması bekleniyor.

Devir teslim sırasında ülkenin nükleer silahlarının şifresi de yeni cumhurbaşkanına teslim edilecek. Bu törenden sonra Macron, yeni kabineyi açıklayacak. Le Pen'in aksine Macron, kampanya süresince başbakanlık koltuğuna kimi getireceğini açıklamamıştı.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın ilk yurt dışı ziyaretini nereye ve ne zaman yapacağı da merak konusu.

Macron kampanya sırasında seçildiği takdirde Fransa dışında görev yapan askeri birlikleri ziyaret edebileceğini açıklamıştı. Selefi Hollande, ilk yurt dışı ziyaretini göreve başladığı gün Almanya'ya yapmıştı. Fransa'da yeni cumhurbaşkanlarının ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirmesine gelenek olarak bakılıyor.

19 Mayıs'a kadar 11 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday olacakların adaylık başvurularını yapmaları gerekiyor. 22 Mayıs'ta genel seçimler için kampanya dönemi başlıyor.

Macron'un diğer ülkelerin liderleriyle ilk buluşması ise 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde olacak. Ardından Macron, İtalya'da düzenlenecek G7 zirvesine katılacak. Macron burada ABD, Almanya, İtalya, Kanada, İngiltere ve Japonya'nın liderleriyle bir araya gelecek.

11 Haziran'da genel seçimler düzenlenecek. Milletvekili seçilebilmek için gerekli yüzde 50 oyu yakalayan adaylar doğrudan seçilecek. Seçimlerin ikinci turu 18 Haziran'da düzenlenecek. Bu tura ilk turda yüzde 12,5 ve üstü oy alan adaylar katılacak. En çok oyu alan aday seçilecek.

19 Haziran'da ise Fransa'nın yeni kabinesinin ilan edilmesi bekleniyor.

Yarı başkanlık sistemi ile yönetilen Fransa'da cumhurbaşkanının yetkileri arasında başbakanı atamak, bakanlar kuruluna başkanlık yapmak, başbakanın aday göstermesiyle bakanları atamak bulunuyor. Dışişleri ve savunma bakanlarını belirlemek ise her koşulda cumhurbaşkanının yetkisinde bulunuyor.

Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı olacak Macron, 2016'nın Nisan ayında Yürüyüş Hareketi'ni kurduktan sonra ağustos ayında Ekonomi Bakanlığından istifa etmiş ve cumhurbaşkanı seçiminde bağımsız aday olmuştu.





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