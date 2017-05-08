08.05.2017 18:54:14

Macron protestolarında 141 kişi gözaltına alındı

Dün gece Macron'un seçimi kazanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor

Fransa'da merkez siyasi çizgi izleyeceğini belirten Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yapılan gösterilerde 141 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis kaynaklarının Fransa basınına verdiği bilgide, ülke çapında yapılan protesto gösterilerinde gözaltına alınanların çoğunun kamu malına zarar verdikleri ve polise saldırdıkları belirtildi.

Macron'un liberal politikalarını eleştiren solcu örgütlerinin bugün başkent Paris'te yaptığı gösteride de çıkan olayların ardından çok sayıda gözaltı oldu.

Republique Meydanı'nda öğleden sonra toplanan protestocular, Bastille Meydanı'na yürürken, polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi de yaralandı.

Fransa'da Macron, kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen'i geçerek cumhurbaşkanı olmuştu.

Kesin sonuçların Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanması, Macron'un görevi 14 Mayıs'ta François Hollande'dan devralması bekleniyor.