07.05.2017 22:44:35

'Macron'la çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, 'Macron ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, "Macron ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u tebrik etti. Trump, açıklamada "Emmanuel Macron'un Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı olarak bugün kazandığı büyük başarısını tebrik ederim. Kendisi ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.