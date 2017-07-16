16.07.2017 18:10:20

Macron'dan 'Trump' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump'ın, gelecek aylarda ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na tekrar dahil olması konusuna çözüm bulmaya çalışacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek aylarda ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na tekrar dahil olması konusuna çözüm bulmaya çalışacağını söyledi.

Macron, Journal le Dimanche gazetesine verdiği röportajda, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'na ilişkin yaklaşımını değerlendirdi.

Trump'ın iklim anlaşmasının mahiyetini anladığını ifade eden Macron, "Trump, gelecek aylarda (Paris İklim Anlaşması) ile ilgi bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi. ABD'nin tekrar anlaşmaya geri dönmesi için neler yapılması gerektiğine dair detaylı konuştuk." ifadelerini kullandı.

Macron, ABD kamuoyunun iklim anlaşmasında kalınmasını ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesini istediğini belirterek, ABD ile ilişkiyi sürdürmenin önemine işaret etti.