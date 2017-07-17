17.07.2017 09:22:14

Macron, barış çağrısında bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Orta Doğu barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını istedi. Fransa'nın bu konudaki bütün diplomatik girişimleri desteklemeye hazır olduğunu kaydeden Macron, "İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözümü öngören barış müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Macron, İsrail ve Filistin'in yan yana birlikte, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşaması gerektiğini ifade etti.

Barış görüşmeleri koşullarının tartışmaya mahal vermemesi için uluslararası hukuka uygun olması ve buna iki tarafında da uyması gerektiğini kaydeden Macron, İsrail'e üstü kapalı uyarıda bulundu, İsrail yönetiminin yeni yerleşim yerleri inşa etmesinin kendisini endişelendirdiği mesajını verdi.

Macron, görüşmede İran ile varılan nükleer anlaşmanın da gündeme geldiğini kaydederek, Fransa'nın bu anlaşmanın uygulanması konusunda dikkatli olacağı konusunda İsrail Başbakanı Netanyahu'ya güvence verdiğini söyledi.

Görüşme öncesinde Macron ve Netanyahu, Fransa'dan toplu sınır dışı edilen Musevileri anmak için düzenlenen törene katıldı.