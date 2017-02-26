27.02.2017 13:04:26

'Maço' uyuşturucuya geçit vermedi

Erzincan'da yapılan yol uygulamasında narkotik dedektör köpeği 'Maço'nun da yardımıyla bir araçta yapılan aramada 2 kilo 204 gram esrar ele geçirildi.

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Erzincan'da yapılan yol uygulamasında narkotik dedektör köpeği 'Maço'nun da yardımıyla bir araçta yapılan aramada 2 kilo 204 gram esrar ele geçirildi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Erzurum-Erzincan Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında '06' plakalı araç şüphe üzerine durduruldu. Narkotik dedektör köpeği 'Maço' marifetiyle araçta yapılan arama neticesinde, aracın ön göğüs bölmesine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 204 gram toz esrar ele geçirildi.Yakalanan İ.Y. (23), Ş.Y. (32) ve F.A. (26) isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yasal işlem başlatılarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.