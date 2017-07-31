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Maçka Parkı'ndaki güvenlik görevlisi açığa alındı!
31.07.2017 16:43:23

Maçka Parkı'ndaki güvenlik görevlisi açığa alındı!

Maçka Parkı'nda kıyafeti nedeniyle Çağla Köse'ye müdahale eden güvenlik görevlisi Savaş İ., açığa alındı.

Maçka Parkı'nda kıyafeti nedeniyle güvenlik görevlisinin müdahalesine uğrayan Çağla Köse savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik görevlisi hakkında “yaşam tarzına müdahale” suçundan soruşturma başlatıldı.

"AÇIĞA ALDIK"

Güvenlik görevlisinin bağlı olduğu şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Güvenlik elemanını açığa aldık” dedi.

“POLİSLERE BENİM HAKKIMDA İFTİRA ATMIŞ”

Olay gecesi yanında bulunan arkadaşı Burcu Şentük (25) ile açıklama yapan Köse “Ülkemizdeki bütün kadınları için geldik. Umarım bu olay benimle birlikte son olur, hiçbir kadın artık böyle bir olay yaşamaz. O gün güvenlikçi bana ‘Burada böyle gezemezsin, buna izin vermem' dedi. Ben de ‘buna sen karışamazsın' dedim. İlerleyen saatlerde ise güvenlik görevlisi polisleri çağırdı. Polislere benim hakkımda iftira atmış. Göğüslerimi açıp insanları rahatsız ettiğimi söylemiş. O gün parkta bize şahit olan insanlar vardı. Şahitlerimiz olmasaydı, karakolda kendimizi savunamayacak duruma düşebilirdik. Çevredeki insanlar polislere böyle bir durum olmadığını kanıtladılar” dedi.

“SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Köse ve avukatı daha sonra savcılığa giderek güvenlik görevlisi Savaş İ. hakkında şikayetçi oldu. Köse savcılıkta başından geçenleri anlattı. İfadenin ardından güvenlik görevlisi Savaş İ. hakkında “Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale” suçundan soruşturma başlatıldı. Suç kapsamında bir ile üç yıl arasında hapis cezası verilebiliyor.

“OLAYIN HERHANGİ BİR SİYASİ TARAFI YOK”

Çağla Köse'nin olay günü birlikte piknik yaptığı arkadaşı Burcu Şentürk ise “Yaşadığımız olay herkesin başına gelebilir. Olayın herhangi bir siyasi tarafı yoktur. Arkadaşlarımız olayın insani bir olay olmasından dolayı yanımızdalar. Umarım bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz” dedi. Köse'ye destek olmak için adliyeye gelen “Kıyafetime Karışma” platformundan Dilber Sünnetçioğlu ise “Çağla'nın yaşadığı çok çirkin bir olay. Cumartesi günü yaptığımız eylemin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kimsenin, kimsenin kıyafetine karışma hakkı yoktur” dedi.

GÜVENLİK ELEMANI AÇIĞA ALINDI

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Oğuz ise yaptığı açıklamada “Olay bizim kurum olarak tasvip ettiğimiz bir durum değildir. Olayın ardından güvenlik elemanı Savaş İ. hakkında soruşturma başlattık. Kendisinin ifadesine başvurduk. Bize olayı ‘kucağında bebeği olan bir kadın geldi. Kızların uygunsuz hareketler yaptığını söyledi. Ben de gidip uyardım' diye anlattı. Önceki gün parka yapılan basın açıklamasını bizzat takip ettim. Basında yer alan iddialarla güvenlik çalışanının anlattıkları, bazı yönlerden bir birini tutmadı. Biz de soruşturmanın selameti açısından Savaş İ'yi açığa aldık. Bu olay bizi de rahatsız etti. Elemanlarımıza bu tür konularda eğitimler veririz. Bizim görev alanlarımız bellidir. Olay bizi de üzdü” dedi.


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