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Maçka Parkı'nda nöbet
27.01.2017 00:56:08

Maçka Parkı'nda nöbet

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi'ni protesto eden bir grup nöbet tutuyor...

Ajanslarda yer alan habere göre; Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi'nin Dolmabahçe ayağı için bir kısmı kapatılan Maçka Demokrasi Parkı'nın Beşiktaş Stadyumu'na bakan kısmı çitlerle çevrildi. İBB tarafından yürütülen proje hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden örgütlenerek akşam saatlerinde parkta bir araya geldi.

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli arasında kalan yeşil alanın kuzeyde Nişantaşı, güneyde Beşiktaş Stadyumu'na bakan kapı ve orta kapı olmak üzere 3 girişi bulunuyor. Tünel çalışması kapsamında parkın Beşiktaş Stadyumu'na bakan kapısı çitlerle kapatıldı.

Parkın batı kısmına yer alan ve parkı çevreleyen bazı ağaçların kırmızı renk boya ile numaralandırıldığı görüldü.

TÜNEL, PARKIN İÇİNDEN GEÇECEK Mİ?

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında İBB Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada kabul edilmişti. İmar planına göre Maçka Parkı'nın güney kısmında yerin altına giren Karayolu Tüneli, parkın etrafından Nişantaşı'na uzanan Bayıldım Caddesi hizasında ilerleyecek.

​Maçka Parkı'nda başlayan tünel, Balmumcu'ya kadar uzanacak ve tünelden 15 Temmuz Şehitleri köprüsüne bağlantı verilecek. Tünelin Maçka Parkı'na uzanan kısmı ise 'plan onama sınırı' dışında bırakılmış. Yani planda projenin parkın içinden mi yoksa yeraltından mı gideceğine ilişkin bir bilgi belirtilmemiş.

FİRMA YETKİLİSİ: AĞAÇ KESİMİ OLMAYACAK

Proje hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara projenin yürütücü firmasında görevli bir yetkili, "Parkta kesinlikle ağaç kesimi olmayacak" diyerek karşılık verdi.

Firma yetkisilisine sorularını yönelten vatandaşlar cevap alamayınca parkın kapatılan kapısına kadar yürüdü. Burada kısa bir süre proje hakkında değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar daha sonra dağıldı.

CHP'Lİ TANRIKULU: KİME SORDU?

Bu vadinin İstanbul'da ender yeşil alanlardan bir tanesi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu "Bütün bölgeye hizmet veren ve tek nefes alınabilecek bir yer. Bu bölgenin bir sakini olarak buradayım. Parkı zaman zaman kullanıyorum. Hiçbir bilgilendirme olmadan açıklama olmadan buranın kapatılmış olması son derece yanlış" dedi.

Projenin kamuoyuna açık bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, çevreye duyarlı olmak koşulu ile İstanbul trafiğini rahatlatacak projeleri onayladıklarını ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ise çalışmaların halkla paylaşılmadan yapıldığını savundu. "Otobüs durağının yerini değiştirirken halka soracağım' diyen İBB Başkanı Kadir Topbaş bu parkı yıkarken, bu parktaki ağaçları kesmeye çalışırken kime sordu" diye konuştu.



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