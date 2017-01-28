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Maçka Parkı için kar altında koştular
28.01.2017 13:58:28

Maçka Parkı için kar altında koştular

Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nın Beşiktaş stadyumu tarafına bakan kısmının, Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri projesinin Dolmabahçe ayağı kapsamında çitlerlerle çevrilmesi üzerine sosyal medyadan örgütlenen bir grup, 'Maçka'ya Sahip Çıkıyoruz' sloganıyla kar altında koştu.

Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nın Beşiktaş stadyumu tarafına bakan kısmının, Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri projesinin Dolmabahçe ayağı kapsamında çitlerlerle çevrilmesi üzerine sosyal medyadan örgütlenen bir grup, "Maçka'ya Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla kar altında koştu.

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri projesi kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli arasında kalan Maçka Demokrasi Parkı'nın kuzeyde Nişantaşı, güneyde Beşiktaş Stadyumu'na bakan kısmı çitlerle çevrildi. Proje geçtiğimiz Mayıs ayında İBB Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada kabul edilmişti. İmar planına göre Maçka Parkı'nın güney kısmında yerin altına giren Karayolu Tüneli, parkın etrafından Nişantaşı'na uzanan Bayıldım Caddesi hizasında ilerleyecek. Proje kapsamında parkın bir kısmının çitlerle kapatılmasının ardından kapatılan bölümdeki ağaçların kesileceğini iddia eden bir grup, sosyal medya üzerinden örgütlendi. "Maçka'ya Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla örgütlenen yaklaşık 100 kişi, spor kıyafetleri giyerek parkın içerisinde toplandı. Kar altında ısınma yapan grup daha sonra farkındalık oluşturmak amacıyla parkın içerisinden dışarıya doğru 4 kilometre koştu. Koşunun ardından çitlerle kapatılan alana gelen grup burada bir açıklama gerçekleştirdi.

"Proje kenti rahatlatabilir ama bunu önce halkla tartışılması lazım"

Maçka Demokrasi Parkı'nda kapatılan bölümün tüneller projenin ilk etabı olarak göründüğü ifade eden Şişli Kent İnsiyatifi üyesi Süleyman Karal, "Buradan başlayacak Maçka Parkından başlayarak girişi yapılacak, Fulya'ya kadar yer altından gidecek, Fulyadan, Levazım'a gidecek oradan Armutluya geçecek, Armutluya geçmesinin bir sebebi oradaki hesapta kentsel dönüşüm. Oradan da Ayazağa'ya geçecek. Böyle bir proje kenti rahatlatabilir buna bir şey demiyoruz, tartışılması lazım yani bunu şehirciler odası tartışır, mimarlar tartışır, halk tartışır vs, bunların hiçbiri yapılmadı, tahta perdeler çekiliyor, ağaçlar işaretleniyor. Ağaçların çoğu genç ama yaşlı ağaçlarda var; neden o kadar ağacın kesileceği de belli değil. Çünkü dalma tünel yapacaksın neden o ağaçları kesiyorsun. Bizi ilgilendiren şu; en azından üç ilçenin Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ama bütün İstanbul'un merkezdeki en büyük parkı buradan Bakırköylü de yararlanıyor, karşıdan gelen de yararlanıyor ama bu üç ilçenin sakinleri koşuyor, piknik yapıyor, çocuklarını getiriyor, köpek gezdiriliyor, apartman görevlilerinin tek gezme yeri yani aslında bu muhitin en yoksullarını yine vuruyor bir yandan ama her sosyal katmandan insanın faydalandığı ve bir arada olduğu bir yer burası" diye konuştu.

"Trafiğin azaltılması kamu yararıysa, yeşil alanların korunması da kamu yararıdır"

Grup adına açıklamada bulunan Ceren Şen, "İmar planları kamu yararını gözeterek yapılan planlardır. Yani belediyenin meclisinde onaylanan, daha sonra da askıya çıkan imar planları bunlar. Bu bir idari karar Danıştay'ın denetimine tabi. Daha önce iptale konu olmuş bir imar planı var, şu andaki imar planında çok ufak bir değişiklikle anladığımız kadarıyla henüz araştırıyoruz, aynı planın tekerrüründen ibaret. Şimdi bu karar askıda sanıyoruz 4-5 Şubat'a kadar da askıda kalacak. Ondan sonra da bu imar planı da yargı sürecine tabi tutulabiliyor. Şimdi buradaki kamu yararının ne olduğunun gözetilmesi gerekiyor, trafiğin azaltılması nasıl bir kamu yararıysa; yeşil alanların da korunması bir kamu yararı. Kamu yararları kendi arasında da bir heraşiye tabiler, Danıştay daha önce yeşil alanın korunmasını daha önemli addettiği için imar planını bunun bir benzerini iptal etmiş dolayısıyla aynı süreçten geçebilir bu imar planı. Şimdi bizim istediğimiz İstanbul Büyük Şehir Belediyesi dün web sitesinde yayınladı, ufak bir bilgi verdi ama kısa bir paragraf kadar. Mümkünse halka açık bir şekilde belki bir projeyle tanıtılması bizim de sadece buradaki koşu alanımızdaki paravanların sebebini anlamamız. Görebildiğimiz kadarıyla burada bir açıklama var Dolmabahçe Kavşağına dair ama bu kavşak parkın içinden mi, yoksa altından mı geçecek bu konuda bilgilendirilmek istiyoruz. Önemli olarak bunu bir not edelim onun dışında da katılmadığımız bir noktada varsa bu konuda bunu birincisi belediye meclisine ulaşarak yapabiliriz, ikincisi İstanbul Büyük Şehir Belediyesine dilekçe verebiliriz, ama bizim bilgilendirilmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Maçka Parkında başlayan tünel, Balmumcu'ya kadar uzanacak ve tünelden 15 Temmuz Şehitleri köprüsüne bağlantı verilecek. Tünelin Maçka Parkı'na uzanan kısmı ise 'plan onama sınırı' dışında bırakılmış. Yani planda projenin parkın içinden mi yoksa yeraltından mı gideceğine ilişkin bir bilgi belirtilmemiş. Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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