30.12.2016 10:30:07

Maçka Belediye Başkanı Koçhan muhtarlarla bir araya geldi

2016 yılı son muhtarlar toplantısını gerçekleştiren Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

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2016 yılı son muhtarlar toplantısını gerçekleştiren Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.Düzenlenen "2016 Muhtarlarımız Bilgilendirme" toplantısına AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur, AK Parti Maçka Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti Maçka Kadın Kolları Başkanı Ayşe Terzi Çoban ve mahalle muhtarları katıldı.Yoğun katılımın gerçekleştirildiği toplantıda konuşan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 2016 yılında yapılan çalışmaları ve 2017 çalışma programı hakkında bilgiler verdi. 2017 yılında yeni yatırımlar ile ilçede inşaat seferberliği başlayacağını belirten Başkan Koçhan, "Bu güne kadar yaptığım çalışmalar ile Maçka'da AK Parti Belediyecilik anlayışını çok şükür vatandaşlarımıza gösterdik. Söz verdiğimiz projelerimizin 40'a yakının tamamladık. Yeni yılla beraberde büyük projelerimizin inşaatına başlıyoruz. Halil Atmaca Kültür Merkezi, Yarı olimpik kapalı havuzlu yeni düğün salonu, 15 Temmuz Şehitleri Tepesi, Esiroğlu Kapalı Spor Salonu, Maçka TOKİ Anahtar teslimi, Maçka şehir ışıklandırma sistemi, Atasu Barajı çevresi düzenlemesi, asfalt ve beton yatırımları, kendi ürettiğimiz parkelerimiz ile tüm mahallelerimizdeki ara yolların parke kaplaması, Vazelon Manastırı restorasyonu ve daha birçok projenin yeni yılda inşaatına başlıyoruz. Açıkça ifade ediyorum 2017 yılı Maçka'mız için inşa yılı olacak" ifadelerini kullandı.