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'Maçın hakkı beraberlikti'
27.02.2017 23:42:48

'Maçın hakkı beraberlikti'

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tudor, Beşiktaş'ın şanslı olduğunu söyleyerek, "Maçın hakkı beraberlikti" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın başında TT Arena'da çıktığı ilk karşılaşmada derbide Beşiktaş'a mağlup olan Igor Tudor, karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendirdi. İç sahada mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Tudor, "Mutlaka kazanmak istediğimiz bir maçtı ama aldığımız sonuçtan dolayı üzgünüm. Diğer taraftan bana göre beraberlik maçıydı. Futbolda detaylar ortaya çıkabiliyor. Bu detay da bugün şans faktörüydü. Rakibimiz de bir şans golü attı ve kazandı. Yine de onları tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"MAÇ MAÇ GİDEREK ÜZERİNE KOYACAĞIZ"

Ligde şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyleyen Tudor, "Hala çok fazla oynanacak olan maçlar var. Puan farkı olabilir ama 12 maçımız var. Odaklanmamız gereken nokta, daha iyi bir yere nasıl gelebileceğimiz. Maç maç bakarak, bir pazardan diğer pazar gününe kadar, üzerine ne kadar koyabilirsek o kadar iyi olur bizim için" diye konuştu.

"TALİSCA'NIN POZİSYONU KIRMIZI KART DEĞİLDİ"

Atınç'la Yasin arasında ilk yarıda yaşanan pozisyonla ilgili olarak konuşan Tudor, "Penaltı pozisyonunu görmedim. Televizyondan bir kez daha izlemem gerekiyor. Talisca'nın Selçuk'a yaptığı harekette sarı kart verilebilir ama kırmızı kart verilmezdi" dedi.

"MAÇTAKİ EKSİLERİ TAKIMIMLA KONUŞACAĞIM"

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıldan sonra üzerine koyarak gittiğini ifade eden Galatasaray teknik direktörü, "Bizim öncelikle takım olmamız gerekiyor. Geçen seneden şampiyon gelen bir Beşiktaş takımı var ve bu sene aralarına katılan birkaç oyuncu var. Bizim daha bir takım olmamız lazım. Bugün sahada gördüğüm eksiler de var artılar da var. Eksileri sizinle konuşmam doğru olmaz. Ama bunları futbolcularımla konuşacağım" dedi.

"MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKTIK"

Bugün sahaya kazanmak için çıktıklarını sözlerine ekleyen Tudor, "Tabii ki biz kazanmak için çıktık sahaya. Beraberlik için çıkmadık. Ama bu maçı izleyenler genel olarak karşılaşmanın 0-0 biteceğini söyleyebilirdi. Ama dürüst olmak gerekirse biz daha açık şanslar yakaladık. Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Net pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Onlar bir şans golü attı ve kazandılar. Bugün sistem hakkında konuşursunuz. Ama önemli olan mantalite ve oyun tarzıdır. Taktikler aslında çok çok önemli değildir. Önemli olan takım olmak ve beraber olmak. Sahadaki 11 oyuncunun kesinlikle bunlara odaklanıp oyununu oynaması gerekiyor. Önemli olan mantalite ve oyun tarzı" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMLA SADECE 7 ANTRENMAN YAPABİLDİM"

Takımın çıkarı için hareket ettiğinin altını çizen Tudor, "Şu ana kadar 7 antrenman yapabildik birlikte. Benim odaklandığım tek nokta takımın çıkarı. Diğer taraftan uzun zamandır takımla birlikte değilim. Takımdaki futbolcularla ilgili olarak kısa sürede yargıya varmam doğru olmaz. Burada herkes futbolu çok seviyor. Türkiye, futbolu yaşayan bir ülke. Farklı yorumlar yapılacaktır. Ancak şu an için bunları konuşmak erken" dedi.

"BÜTÜN OYUNCULARI TEBRİK EDİYORUM"

Sneijder'in sakatlıktan yeni döndüğünü ifade eden Aslan'ın hocası, "4-5 gün antrenman yapabildi. Bundan dolayı böyle bir performans çıktı ortaya. Bütün oyuncularım benim için çok önemli. Eren ve Garry değişikliğini son 20 dakikada yaptık. Yüklenmeye başladığımız dakikalardı. Dediğim gibi oynayan ve oynamayan bütün oyuncuları tebrik ediyorum" diye konuştu.

"KARABÜK VE GALATASARAY FARKLI"

Karabük'ün başında Beşiktaş'a karşı galibiyete kazanmasına karşın bu maçta kaybedildiğinin söylenmesi üzerine konuşan Tudor, "Tabii ki ikisi de birbirinden farklı maçlar. İki maçı aynı kefeye koymak doğru olmaz. Karabük takımı, 6-7 aydır beraber çalıştığım bir takımdı. Burada ise 6-7 gündür takımlayım. Beraber oynatmayı planladığım sistemde antrenmanlarımızın etkisiyle fizik olarak hazırlanarak oynayacağız" dedi.

Son olarak Karabükspor'dan ayrılığı sorulan Tudor, "Karabük hikayesi artık geçmiş bir hikaye. Ben unuttum bile söylenenleri" diyerek sözlerini noktaladı.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)
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