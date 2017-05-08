08.05.2017 23:42:14

Maçın ardından

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Buruk: 'İkinci yarıda toplu ve topsuz oyunu iyi oynamak ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek bize 6-0'lık galibiyeti getirdi'- Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun:'İnancımı kaybetmiş değilim, mücadeleye devam edeceğiz. İnanmayan futbolcu olursa altyapıdan oyunculara formayı giydirip mücadeleye devam edeceğim'

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 6-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "İkinci yarıda toplu ve topsuz oyunu iyi oynamak ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek bize 6-0'lık galibiyeti getirdi." dedi.

Buruk, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Maç öncesi, ligde ilk 7 takım içinde olmayı konuştuklarını kaydeden Buruk, "Son haftalardaki oyunumuzu aynı şekilde sahaya yansıttık. Maça istediğimiz gibi başlamadık. Rüzgar ve sahanın kuru olması, oyunun istediğimiz gibi gitmesini engelledi. İkinci yarıda toplu ve topsuz oyunu iyi oynamak ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek bize 6-0'lık galibiyeti getirdi." diye konuştu.

Okan Buruk, futbolcularının oynadıkları oyundan keyif aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her şeyden önemlisi sahada oynadıkları oyundan keyif alan futbolcu grubu var. Bizi en çok mutlu eden budur. Gaziantepspor çok değerli bir camia, onların çok kritik maçıydı. Bundan sonraki haftalarda Gaziantepspor'a başarılar diliyorum. Gol atmak önemli fakat iyi oyunla birlikte gol atmak daha önemli. Gol sayısını artırmak ve 2 haftadır gol yememek çok değerli. İnşallah lig sonuna kadar böyle devam eder."





- Gaziantepspor cephesi





Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Akhisar Belediyespor'u tebrik ederek, çok farklı bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

"Hangi takım olursanız olun, giydiğiniz formanın hakkını vermek zorundasınız." diyen Uygun, şöyle konuştu:

"Ben geldiğimden beri 11 puanlık farkı kapatmak için gösterdiğim inanışa bazıları inanmamış. Takımımızdan bir oyuncunun intiharı ve 15 gün içinde yaşadığımız kaos, bizi etkiledi. Çarşamba günü 'İnanmayan gelmesin.' dedim. Bir şehri temsil ediyoruz ve büyük sorunlar yaşıyoruz. İnancımın yüzde 20'sine inansalar, bugün kurtulmuş olurduk. İnancımı kaybetmiş değilim, mücadeleye devam edeceğiz. İnanmayan futbolcu olursa altyapıdan oyunculara formayı giydirip mücadeleye devam edeceğim."