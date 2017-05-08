08.05.2017 23:32:13

Maçın ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü İncebaldır:'Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu'nu yenerek TFF 1. Lig'de kalacağımıza inanıyorum'- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Buz:'Kendi sahamızda Boluspor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmak istiyoruz'

TFF 1. Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Tekin İncebaldır, kalan 2 maçı kazanarak ligde kalmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İncebaldır, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarına inandığını belirtti.

Talihsiz iki gol yediklerini ifade eden İncebaldır, "Hayati önem taşıyan iki maçımız var. Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu'nu yenerek TFF 1. Lig'de kalacağımıza inanıyorum. Taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Önümüzde iki maçımız var, bu iki müsabakada da kulübümüze, takımımıza sahip çıksınlar. Adana Demirspor'un ligde kalacağına inanıyorum." diye konuştu.





- Evkur Yeni Malatyaspor cephesi





Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise kritik maçta çok önemli bir geri dönüş yaptıklarını kaydetti.

Puanlarını 60'a çıkararak liderliklerini sürdürdüklerini aktaran Buz, şunları ifade etti:

"Önümüzde Boluspor maçı var. Allah izin verirse gelecek hafta taraftarımız önünde 3 puan aldığımız zaman Spor Toto Süper Lig'de olacağız. Çalışmalarımız tamamen bunun üzerine. Ancak futbolda her şey olabilir. O yüzden bu müsabakaya iyi hazırlanmamız gerekiyor. Avantaj bizde, bu avantajımızı sürdürüyoruz. Kendi sahamızda Boluspor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Adana Demirspor'a da başarılar diliyorum."