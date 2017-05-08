08.05.2017 23:21:27

Maçın ardından

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cangök:'Manisaspor'u tebrik ediyorum. Onlar daha zor durumda oldukları için bizden biraz daha istekli oynadılar'- Manisaspor Teknik Direktörü Karafırtınalar:'Futbol adına bu saatten sonra bir şey beklenemez. Önemli olan sonuç'

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, TFF 1. Lig'de 2-1 kaybettikleri Manisaspor maçıyla ilgili "Manisaspor'u tebrik ediyorum. Onlar daha zor durumda oldukları için bizden biraz daha istekli oynadılar." dedi.

Cangök, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri Manisaspor'un kendilerinden daha istekli oynadığını söyledi.

Takım halinde kötü oynadıklarını dile getiren Cangök, şunları kaydetti:

"Topun bizde kalmasını istedik ve bunu da oyunun sonuna kadar başardığımızı düşünüyorum. Manisaspor'un bizden daha fazla galibiyete ihtiyacı vardı. Sakatlığı bulunan, ameliyat olan oyuncularımız var. Zaten kadrodan yana sıkıntılarımız bulunuyordu. Burak bile arkadaşlarını yalnız bırakmamak için sakat sakat kulübede durdu. Manisaspor'u tebrik ediyorum. Onlar daha zor durumda oldukları için bizden biraz daha istekli oynadılar. Genç oyuncularımız elinden gelenin en iyisini yaptı."





- Manisaspor cephesi





Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Aylardır zor şartlar altında mücadele ettiklerini aktaran Karafırtınalar, "Oyuncularım zor deplasmanı, kazanarak kolay hale getirdiler. Allah'a şükürler olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kadar geldik. Futbol adına bu saatten sonra bir şey beklenemez. Önemli olan sonuç. Ayrıca hafta içi buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.