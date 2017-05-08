08.05.2017 21:25:14

Maçın ardından

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu:'Play-off için son 2 maçı kazanıp, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz'- Elazığspor Teknik Direktörü Bektaş:'Bu kadar pozisyon bulup da atamadığınız zaman yemediğimize şükrediyoruz sonlara doğru'

TFF 1. Lig'de Elazığspor'la golsüz berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Play-off için son 2 maçı kazanıp, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını ve oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi. Bu bölümde pozisyonlar bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini kaydeden Eroğlu, şunları aktardı:

"Yaşadığımız iki sakatlık, oyun şeklimizi değiştirdi, gol atmayı başaramadık. İkinci yarıda oyunu rakip sahaya yıkmak için ataklarımız oldu, girdiğimiz pozisyonlar vardı. Son bölümlerde risk aldık, kazanmak istiyorduk, rakibin de 3-4 pozisyonu vardı, değerlendiremediler. Berabere bitti, üzgünüz. Play-off için 2 maçı kazanıp, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz."





- Elazığspor cephesi





Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise centilmence geçen müsabaka nedeniyle iki takımın futbolcularını tebrik etti. Çok koşan, dinamik bir takıma karşı zaman zaman topa sahip olmayı başardıklarını belirten Bektaş, şöyle konuştu:

"Bölgeler arası geçişi çok çabuk yaptığımız takdirde arkada çok boşluklar bulacağımızı biliyorduk, nitekim bulduk. Bu kadar pozisyon bulup da atamadığınız zaman yemediğimize şükrediyoruz sonlara doğru. Dolayısıyla 1 puan aldık. Bu işi bu hafta bitiremedik ama gelecek hafta matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu takımın nerelerden geldiğini unutmamamız lazım. Çok sıkıntılar yaşadı hem yönetim hem futbolcular ama bu takım inşallah ligde kalacak."