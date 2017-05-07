07.05.2017 23:35:19

Maçın ardından

Banvit Başantrenörü Filipovski: 'Ligdeki 20. galibiyetimiz oldu. Bugün memnun olmadığım durum, 2. çeyrekteki savunmamızdı'- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Erdoğan: 'Kendilerini tebrik ediyorum. Doğru bir organizasyon ile sabırlı bir yatırımın basketbolda nereye gelebileceğinin örneği Banvit'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 79-64 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Filipovski, oyuncularını tebrik ederek, "Ligdeki 20. galibiyetimiz oldu. Bugün memnun olmadığım durum, 2. çeyrekteki savunmamızdı. Ancak ikinci devreye çok daha kararlı ve iyi başladık ve maçı kazandık.' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise rakiplerini kutlayarak, "Sanırım kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyorlar. Play-off'larda kendilerine başarılar diliyorum. Tabii ki Türkiye Kupası şampiyonluğunu ve Şampiyonlar Ligi ikinciliğini konuşacak olursak, bence çok önemli bir başarı. Doğru bir organizasyon ile sabırlı bir yatırımın basketbolda nereye gelebileceğinin örneği Banvit. Maça gelecek olursak, basketbol kalitesi ve konsantrasyondan uzak bir maç oldu. Genel olarak yerli oyuncularımızın bir seviye atladığını görüyoruz. Kötü bir sezon geçirmedik aslında. Böyle bir ligde, böyle bir yerli kadro ile oynamak bence başarıdır. Umarım yerli oyuncularımız önümüzdeki sezon yükselişlerine devam ederler.' diye konuştu.