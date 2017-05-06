06.05.2017 23:49:01

Maçın ardından

Galatasaray Futbol Direktörü Ergün:'Galatasaray Kulübünün başkanı, böyle bir sonuçtan sonra soyunma odasına inip gerekenleri söyleyecektir. Bunun birkaç günü daha var. Olması gerekenler olacak'- 'Igor Tudor bizim teknik direktörümüzdür, istifası söz konusu değildir'- 'Maalesef başarısız bir tablo var. Bunda payı olanlar da faturanın kendilerine kesilmiş bölümünü ödeyecekler'- 'Kimsenin Gala

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından kulüp başkanı Dursun Özbek'in soyunma odasına inmesiyle ilgili, "Galatasaray Kulübünün başkanı, böyle bir sonuçtan sonra soyunma odasına inip gerekenleri söyleyecektir." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ergün, soyunma odasında yaşadıkları sorunları görüştüklerini dile getirerek, "Galatasaray Kulübünün başkanı, böyle bir sonuçtan sonra soyunma odasına inip gerekenleri söyleyecektir, gereken bilgileri de alacaktır. Bu, devam edecek. Bunun birkaç günü daha var. Aile içindeki meseleleri konuştuk. Olması gerekenler olacak." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörleri Igor Tudor'un istifasının söz konusu olmadığını aktaran Cenk Ergün, "Igor Tudor bizim teknik direktörümüzdür, istifası söz konusu değildir. Yönetimin, kendisiyle devam etmeme gibi bir kararı söz konusu değildir. Dolayısıyla bir sonraki maçın antrenmanına Igor Tudor ile başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini vurgulayan Ergün, "Bizim kazanmamız lazım. Biz önce üzerimize düşeni yapmalıyız. Artık geldiğimiz noktada her şey görünüyor. Maalesef başarısız bir tablo var. Bunda payı olanlar da faturanın kendilerine kesilmiş bölümünü ödeyecekler." diye konuştu.





- "Kimsenin Galatasaray'ın kaderiyle oynamaya hakkı yok"





Cenk Ergün, bu sezon birçok maçta aleyhlerine kararlar verildiğini savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada verilen ve verilmeyen kartlara, penaltıya da bakmak lazım. Geçen hafta 5-0 kazanıyoruz maçın içinde bir kırmızı kart ve penaltı konuşulmuyor. Buraya geliyoruz, nasıl verildiği anlaşılamayacak bir sarı kart var. Maçta en az 5 defa aynı pozisyon oluyor hiçbir sorun yok. İkinci golden önce verilmeyen bir penaltı var. Dönüyoruz ve golü yiyoruz, maç orada kopuyor. Hangisinden bahsedelim, Kardemir Karabükspor maçından mı, Çaykur Rizespor'dan mı, Trabzonspor'dan mı, Beşiktaş'tan mı, Medipol Başakşehir'deki dirsekten mi bahsedeyim. Asıl tartışılması gereken şeyler tartışılmıyor. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, çok iyi bir insan ama bu kadar düşük seviyede bir hakem buraya atanır mı? Geçen haftanın hakemine bu hafta maç verilmedi. Bu nedir? Kimsenin Galatasaray'ın kaderiyle oynamaya hakkı yok. İçeride yapılan hataların cezasını veririz ama dışardan böyle müdahaleleri hak etmiyoruz. Önemli olan nokta bu."

Kasımpaşa maçında üzücü bir sonuçla karşılaştıklarını aktaran Ergün, "Sonuç üzücü ama dışardan da müdahaleler olduğuna inanıyoruz. Hakem yönetiminin bunu etkilediğine inanıyoruz. İçeride de hataları olanlar var. Onlar da bunun bedelini ödeyecek." şeklinde görüş belirtti.

Cenk Ergün, Armindo Bruma'nın maçın 18. dakikasında oyundan alınmasıyla ilgili, "Bruma, hocasına davranmaması gerektiği şekilde davrandı. O da oyundan aldı." ifadelerini kullandı.