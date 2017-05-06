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Maçın ardından
06.05.2017 23:41:48

Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor:'(Başkan Özbek'in soyunma odasına inmesi) Böyle bir mağlubiyetten sonra başkanın sinirli olması gayet normal. Ama orada konuşulanlar kendi içimizde kalacak'- 'Hoca ile oyuncular arasında saygı olmalı ve Bruma'da bugün öyle gerçekleşmedi'- 'Yüzde 1 milyon eminim ki şu anda problem hoca değil'

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, müsabaka sonrası başkan Dursun Özbek'in soyunma odasında kendilerine düşüncelerini aktardığını söyledi.

Karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Igor Tudor, başkan Özbek'in maç sonu soyunma odasına inip, yaklaşık 1 saat içerde kalmasıyla ilgili olarak, "Soyunma odasında beraberdik. Maçla ilgili birçok şey konuştuk. Böyle bir mağlubiyetten sonra başkanın sinirli olması gayet normal. Ama orada konuşulanlar kendi içimizde kalacak. Bu tip şeylerin içerde kalması kadar normal bir şey olamaz." dedi.

Maç sonrası istifa kararı aldığı ve başkan Özbek'in kendisini ikna etmek için soyunma odasına geldiği iddiaları olduğu yönündeki soru üzerine Hırvat teknik adam, "Ortada istifa gibi bir durum yok." yanıtını verdi.


- "Şimdiden gelecek sezonu konuşmak anlamsız olur"


Igor Tudor, takımda oyuncuların kendisini istemediği ve bu konuda yönetime de görüşlerini aktardıkları iddiasını yalanlarken, gelecek sezon planları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bu tip söylentilerin genelde yalan olduğunu belirten Tudor, "Tam tersi, takımda atmosfer iyiydi. Çok iyi çalıştık. Önceki iki maçımızda da iyi performans göstermiştik. Bugün de üzerine koymak istiyorduk. Psikolojik olarak da iyiydik ancak olmadı. Şimdiden gelecek sezonu konuşmak ise çok anlamsız olur." diye konuştu.


- "Oyuncu, hocasına saygılı olmalı"


Sarı-kırmızılı teknik adam, Bruma'yı maçın henüz 18. dakikasında oyundan almasıyla ilgili olarak, "Bruma'yı çok seviyorum. Mükemmel bir insan. Hoca olarak bazen bir gözümü kapatmam gerektiğini biliyorum. Bazen bu takımda 2 gözünüzü de kapatmanız gerekiyor. Tabii ki bunun da bir limiti var. Bazı şeylere göz yumabilirsiniz ama aradaki saygı konusunda bir limit vardır. Bu aşıldığında olmaz. Eğer ciddi bir takım olmak istiyorsanız, bu limitler aşıldığında göz yumamazsınız." şeklinde konuştu.

Bruma ile ilgili soruların artması üzerine tepki gösteren Tudor, şunları söyledi:

"Bir teknik direktör olarak böyle bir durumda ne yapmalıydım? Bruma bir oyuncu ve olayın özeti, hocasına saygı duymalı. Hoca ile oyuncular arasında saygı olmalı ve Bruma'da bugün öyle gerçekleşmedi. Bruma'nın yaptığının altında da bir sebep olabilir. Oyuncu kendi işini, hoca ise kendi işini yapmalı. Burada isimler hiç önemli değil. Bu detaya herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Orada olan şey çok önemliydi. Bugün olan şey, Galatasaray'ın içindeki sıkıntıyı en iyi şekilde anlatıyor. Burada Tudor önemli değil. Van Gaal, Capello, Prandelli veya Hamzaoğlu ismi de olabilirdi. Anlamak isteyen anlar. "

Tudor, Bruma'nın kadro dışı kalıp kalmayacağıyla ilgili, "Hayır. O genç biri ve herkes hata yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.


- "Problem hoca değil"


Karşılaşmayla ilgili olarak, "Biz kötü oynadık, Kasımpaşa ise iyi oynadı. Böyle bir sonuç ortaya çıktı." ifadelerini kullanan Tudor, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu performansı açıklamak zor. Olmaması gereken bir sonucun ortaya çıktığı konusunda hemfikirim. Böyle olmaması gerekiyor. Özellikle bugünkü performansı açıklamam zor. Takımda iyi bir hava vardı. İşler kötü gittiğinde tabii ki hocanın da sorumluluğu var ama yüzde 1 milyon eminim ki şu anda problem hoca değil. Galibiyette ve mağlubiyette hocaların payı vardır ancak şu anki durum hoca sıkıntısı değil."


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