06.05.2017 22:07:24

Maçın ardından

Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin:'Güzel bir skorla güzel galibiyet aldık'

Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan lacivert-beyazlı futbolcu, Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini dile getirerek, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Sonuçta Galatasaray ile deplasmanda oynuyoruz. Hocamız bize maçın zor geçeceğini söylemişti. Biz de bunun farkındaydık. İyi mücadele ederek kazanacağımızı biliyorduk. Güzel bir skorla güzel galibiyet aldık." diye konuştu.

Turgut Doğan Şahin, maçta sürekli kontrollü oynamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Rahat kazanmış görünsek de karşımızda Galatasaray vardı. Ciddi bir şekilde oynayarak son dakikaya kadar maçı bırakmadık. Net bir galibiyet aldık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.