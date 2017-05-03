04.05.2017 00:06:32

Maçın ardından

Elazığspor Teknik Direktörü Bektaş:'Kazanmak için gereken mücadeleyi gösterdik, pozisyon da yakaladık, değerlendiremedik'- Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Kalpar:'Bu bir puan bize çok çok faydalı olacak ve bu puanla da inanıyorum ki kümede kalan takım hüviyetinde olacağız'

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, Büyükşehir Gaziantepspor karşısında sahaya kazanmak için çıktıklarını ancak beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bektaş, kendi evlerinde kazanmaları gereken maçtan 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Kazanmak için gereken mücadeleyi gösterdik, pozisyon da yakaladık, değerlendiremedik. Sakatlıklardan dolayı mecburi değişikliklere de gitmek zorunda kaldık." dedi.

Sosyal medyada bazı söylentiler dolaştığını ve kendilerinin bunlara çanak tutmadıklarını aktaran Bektaş, şöyle konuştu:

"Benim futbolcu grubum bu yaşına kadar namusuyla, şerefiyle gelen bir gruptur. Hiçbir zaman da karakterinden ödünç verecek bir grup değildir. Dolayısıyla biz bunlara çanak da tutmayız, kulak da asmayız. Biz çıkıp mücadelemizi verdik, olmadı. O üç puanı alsak matematiksel olarak da ligde kalmayı garantileyecektik. Rakibimiz de buraya kazanmak için geldi, şiddetle puana ihtiyacı vardı. Puan farkını da korumuş olduk. Şimdi önümüzde Altınordu maçı var, haftaya kümede kalmayı garantilemeyi düşünüyoruz."





- Kalpar: "Bu puanla kümede kalacağız"





Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar da çok zor bir deplasman maçına çıktıklarını dile getirdi.

Kalpar, aldıkları puanın kötü bir sonuç olmadığını ifade ederek, "Buradan üç puanla ayrılmış olsaydık çok daha büyük avantajımız olacaktı. Bu bir puan bize çok çok faydalı olacak ve bu puanla da inanıyorum ki kümede kalan takım hüviyetinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.