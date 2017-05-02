02.05.2017 22:48:18

Maçın ardından

Eskişehirspor Teknik Direktörü Denizli: - 'Bugün bizim adımıza farklı skor ve oyun çok iyi oldu'- Samsunspor Teknik Direktörü Özköylü: - 'Çekingen ve korkak oynamamızdan dolayı istemediğimiz oyun ve skor ortaya çıktı'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'in 31. haftasında Samsunspor'u 6-1 mağlup ettikleri maça ilişkin, "Bugün bizim adımıza farklı skor ve oyun çok iyi oldu." dedi.

Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftaların sonuca endeksli olduğunu söyledi.

Eskişehirspor'un skorun yanından iyi futbol oynamayı da ihmal etmediğini anlatan Denizli, "Samsunspor ligde tehlikeye girebilecek bir takım. Bugün bizim adımıza farklı skor ve oyun çok iyi oldu. Salı günü bu saatte böyle taraftar bulmak her takıma nasip olmuyor. Taraftarımız ile birlikte yürüyoruz." diye konuştu.





- Samsunspor cephesi





Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de maçı kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kötü bir oyunla, kötü sonuç aldıklarını aktaran Özköylü, şunları kaydetti:

"Karşımızdaki takım önemli oyunculara sahip. Süper Lig'de rahat oynayabilecek bir takım. Böyle bir takım karşısında istediğimizi yapamadık. Çekingen ve korkak oynamamızdan dolayı istemediğimiz oyun ve skor ortaya çıktı. Bizden çok şey bekleyen insanları bu maçta üzdük. Bundan sonraki 3 maçımızı bu oyuncularımızla kazanacağız ve hedefimiz olan ligde kalmayı sağlayacağız. Oyuncu arkadaşlarımıza güveniyorum. Bugün kötü günümüzdeydik. Bütün sorumluluk bende. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum. Bugün ciddi bir galibiyet aldılar."