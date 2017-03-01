01.03.2017 22:31:54

Maçın ardından

Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal:'Oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden memnunum'- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman:'Böylesine istekli bir takım karşısında ve formsuz bir hakemin olduğu maçta, beraberliği taşımak bizim adımıza olumsuz değil'

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları çeyrek final ilk maçındaki mücadeleden ve istekten memnun olduğunu söyledi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabaka boyunca rakibe pozisyon vermediklerini belirtti.

Mücadelede iki net pozisyonları olduğunu dile getiren Bakkal, şunları kaydetti:

"İki net pozisyonumuz vardı, atabilirdik ama olmadı. Mağlup olmamak önemli. Bunun ikinci ayağı var. Oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden memnunum. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Yüzde 50, yüzde 50. İkinci maça bakacağız. Benim için birinci hedef, lig şampiyonluğu."

Bakkal, taraftar desteğinin de giderek arttığını ve birlikte güzel bir beraberlik kurduklarını sözlerine ekledi.





- Atiker Konyaspor cephesi





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise tur şansını sahalarına taşıdıklarını ifade etti.

Oyunun, ilk 15 dakikadan sonra Sivasspor'un kontrolüne geçtiğini vurgulayan Kocaman, "Böylesine istekli bir takım karşısında ve formsuz bir hakemin olduğu maçta, beraberliği taşımak bizim adımıza olumsuz değil." diye konuştu.

Sivasspor'un son derece istekli bir mücadele gösterdiğine dikkati çeken Kocaman, hakem Hüseyin Göçek'i yönetiminden dolayı eleştirerek, "Rakibimiz sert oynadı ve karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek buna müsaade ederek kontrolü kaybetti." ifadelerini kullandı.