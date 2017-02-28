28.02.2017 23:45:39

Maçın ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş:'Gol yemeden kazanmak önemliydi'- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman:'Çok net gol pozisyonlarından yararlanamadık'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek rövanş maçı öncesi avantaj elde eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, gol yemeden kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, iki ayaklı bir maç oynadıklarını ve bu sebeple stratejilerini gol yemeden kazanma üzerine kurduklarını belirterek, "Gol yemeden kazanmak önemliydi. Maçın ikinci yarısına yüzde 60 hücum, yüzde 40 savunma şeklinde başladık. Oyuncularımız buna iyi tepki verdi. Gol olana kadar pozisyonlar ürettik. Önde daha iştahlı oynadık ve bunun karşılığında gol bulduk. Oyunun son bölümünde rakip risk aldığı için fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk. İkinci golü bularak maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj yakaladıklarını kaydeden Özdeş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Skor avantajını yakaladık. Rövanş maçı zor geçecek. Deplasmanda da gol bulmak ilk amacımız olacak. Umuyorum ki yarı finale kalacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Beş maç üst üste gol yememek bizim için oldukça önemli. İştahlı futbol oynamak da öyle. Takımdaki bütün futbolcuların performansından inanılmaz memnunum. Bugün tribünler çok güzeldi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz."





- Çaykur Rizespor cephesi





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise yakaladıkları net pozisyonları değerlendiremedikleri için mağlup olduklarını kaydetti.

Özellikle maçın 0-0 devam ettiği bölümlerde net pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Karaman, "1-0 olduktan sonra da rakibimize baskı kurmayı başardık. 1-1 olması gerekirken 2-0 oldu. Oyunun son bölümünde kalecinin yapmış olduğu hatada boş kaleye gol atacağımız yerde dönen topla gol yedik ve maç 2-0 bitti. Önümüzde bir 90 dakika daha var. O maçı evimizde en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Hedefimiz Beşiktaş maçı. O maça odaklanmış durumdayız. Ligdeki hayati maçlarımızdan birine çıkacağız." şeklinde konuştu.