27.02.2017 21:38:59

Maçın ardından

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Özbalta: 'İlk yarının son bölümlerinde epey pozisyona girdik ama golü bulamadık. Alacağımız 3 puanla yukarıdaki takımları yakalayacaktık. Artık bu, önümüzdeki maçlara kaldı'- Denizlispor Teknik Sorumlusu Yarkın: 'Bundan sonra içeride oynayacağımız iki maçı kazanarak ligde daha üst sıralara çıkmak istiyoruz'

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Denizlispor'la 0-0 berabere kalan Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktör Memduh Özbalta, müsabakanın ilk yarısında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özbalta, son haftalarda lige tutunma maçları yaptıklarını belirtti.

Aldıkları puanlarla lige tutunduklarını aktaran Özbalta, şunları kaydetti:

"Denizlispor karşısında 3 puan alarak, bunu hem taraftarlarımıza hem de yeni yönetimimize hediye etmek istiyorduk. Yaptığımız mücadele bu uğurdaydı. İlk yarının son bölümlerinde epey pozisyona girdik ama golü bulamadık. İkinci yarının son bölümlerinde takımım, istememesine rağmen çok geriye yaslandı. Genç bir ekibiz, takımımızın kapasitesi belli. Alacağımız 3 puanla yukarıdaki takımları yakalayacaktık. Artık bu, önümüzdeki maçlara kaldı."





- Denizlispor cephesi





Denizlispor Teknik Sorumlusu Ferudun Şaban Yarkın ise maçın her iki takım için de anlamlı olduğunu ifade etti.

Rakipleri Mersin İdmanyurdu'nun lige tutunmak için mücadele ettiğini anlatan Yarkın, "Rakibimizin karşımıza dirençli bir şekilde çıkacağını biliyorduk. Maçı kazanmak için yapmamız gereken hamleleri, erken yaşanan sakatlıklar nedeniyle gerçekleştirme fırsatımız olmadı. İkinci yarıdaki baskımız gol getirmeyince, bir puan alarak ayrıldık. Ligin şu sürecinde her puan çok önemli. Bundan sonra içeride oynayacağımız iki maçı kazanarak ligde daha üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.