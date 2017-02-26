26.02.2017 23:29:02

Maçın ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat:'Şu anda takımda bir öz güven eksikliği görüyorum. Takım olarak hepimiz zor bir süreç yaşıyoruz. Gayret gösteriyoruz ama yetmez, bizim daha fazlasına ihtiyacımız var'- '(Gazetecilerin istifa sorusuna) Bana sormayın bence. Ancak tek bir şey var, bunun kararını basın vermez'- '(Oyuncuların Aykut Kocaman'ı istediği iddiaları) Eğer biri bile başka bir hocanın

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve takımda öz güven eksikliği yaşandığını söyledi.

Advocaat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan berabere ayrılmalarından dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Futbolcuların gayret gösterdiğini ancak bunun yeterli olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Şu anda takımda bir öz güven eksikliği görüyorum. Takım olarak hepimiz zor bir süreç yaşıyoruz. Gayret gösteriyoruz ama yetmez, bizim daha fazlasına ihtiyacımız var. Çok çalıştılar, saha içerisinde de çok mücadele ettiler ama belki biraz da şansa ihtiyaç vardı. Bu deplasmandan beraberlikle ayrıldık ama bu bizim için yeterli değil. Bizim için hem lig hem de Türkiye Kupası önemli. Maçın bitimine on dakika kala kaleye gidemediğimiz için oyun gidişatında değişiklik yaptık. Bir şeyleri zorlamak istedik. Bazı küçük pozisyonlar ürettik. Ozan ilk yarıda iyi iş çıkardı. Topla ne yapmasını bilen bir oyuncu ama ikinci yarıda onu çok fazla sahada göremedim. Onun için çıkardım."





- İstifa sorularına sert yanıt





Advocaat, basın mensuplarının istifa edip etmeyeceği yönündeki sorularına sert yanıtlar verdi.

Bu tarz soruların yönetime yöneltilmesi gerektiğini vurgulayan Advocaat, "Bana sormayın bence. Ancak tek bir şey var, bunun kararını basın vermez." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçeceği yönünde basında çıkan haberleri hatırlatması üzerine Advocaat, şöyle konuştu:

"Eğer siz büyük bir adamsanız gidin bu soruyu tek tek bütün oyunculara sorun. Burada tavsiyeler vereceğinize gidin oyunculara sorun. Eğer biri bile başka bir hocanın gelmesini isterse, ben yarın giderim. Bir oyuncu 'Hocayı istemiyoruz, hoca gitsin.' derse ben yarın giderim."