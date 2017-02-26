26.02.2017 21:38:35

Maçın ardından

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Buz:'Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum'- Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu:'Rakibi tebrik ediyorum. Bugün iyi futbol oynayamadık'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, TFF 1. Lig'in 22. haftasında 2-0 kazandıkları Altınordu maçında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Malatya İnönü Stadı'nın zemin sorunu nedeniyle Vodafone Arena'da yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buz, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Puanımızı 43 yaptık. Rakiplerimiz puan alınca, biz de cevap vermek zorundaydık. Altınordu, genç ve koşan bir takım. İlk devre çok baskılı oynadık ancak golü bulamadık. İkinci yarıda öne geçtikten sonra kilidi açtık. Hızlı ataklarla 2. golü bulduk. Önemli olan 3 puan almaktı. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Vodafone Arena'ya gelen Malatyalı taraftarlara teşekkür eden İrfan Buz, "Güzel bir atmosferdi. Taraftarlarımız bizi çok güzel destekledi. Taraftarlarımız itici bir güçtü. Sahada da mükemmel bir mücadele vardı." ifadelerini kullandı.

Buz, Vodafone Arena'da iki maç yapmalarına izin veren Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı camiaya teşekkür etti.





- Altınordu cephesi





Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Evkur Yeni Malatyaspor karşısında iyi oynamadıklarını dile getirdi.

Maç öncesi planladıklarını gerçekleştiremediklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Buraya kazanmaya gelmiştik. Maç, beklediğimiz gibi başladı. Rakibi savunmada karşılayıp, hücum geçişleriyle gol pozisyonu üretmek istedik ama bunu bir türlü gerçekleştiremedik. İkinci yarıda gol atmak istiyorduk. Rakibin arkada verdiği boşlukları değerlendirmek istiyorduk ama son pası yapamadık. Dengesiz yakalandığımız pozisyonda golü gördük. 1-0'dan sonra gol için ileri çıktık ama bir türlü atamadık. Son ana kadar bırakmadık ama son dakikalarda kalemizde golü görünce 2-0 bitti. Rakibi tebrik ediyorum. Bugün iyi futbol oynayamadık."