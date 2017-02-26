26.02.2017 19:52:52

Maçın ardından

Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay:'Başı kesilecek antrenör ise antrenör, başı kesilecek futbolcu ise futbolcunun başı kesilir. Kimse yemek yediği tabağa tükürmemelidir'- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı:'Son 2 haftada kaybettiğimiz puanlar açısından buradan 3 puanla dönmek zihinsel olarak bizi daha iyi hissetirecek'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, en kötü konsantre oldukları bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına katılan Akçay, 3 ihtimale açık olduğunu söyledikleri bir maçı bitirdiklerini belirterek, "Kimse yemek yediği tabağa tükürmemelidir." dedi.

Takımdaki kötü gidişe bu maçta düğüm atmak istediklerini dile getiren Akçay, şöyle konuştu:

"Evimizde düğüm atmak istiyorduk. Sıkıntılı bir durum oluşturuyordu. Deplasmanda gayet iyiyiz ama iç sahada öyle değil. Gol yedikten sonraki süreçte rakiplerin kapanması ve bunu açmakta başarılı olamıyoruz. Olympiakos maçı sonrasında böyle bir şey beklenebilir miydi olabilir. 42 maç oynadık ancak en kötü konsantre olduğumuz maçtı. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Yarın görüşeceğiz. Başı kesilecek antrenör ise antrenör, başı kesilecek futbolcu ise futbolcunun başı kesilir. Kimse yemek yediği tabağa kimse tükürmemelidir."

Medipol Başakşehir maçından önceki 4 müsabakayı iyi oynadıklarına dikkati çeken Akçay, "4 maçı iyi oynuyorsunuz ama bu maç öyle değil. Bu maçta dikkat ve konsantrasyonun sağlıklı yerine getirilmemesinden söz ediyorum. Bir yerlerde bir yanlışlık var. Önümüzdeki hedef 35 puandı, şu anda 30 puanımız var. Yarın bu konuda teknik heyetle ve yönetimle çalışacağız. İyi bir şey inşa etmeniz için arsayı çok iyi temizlemeniz gerekir. Benim için de geçerli, oyuncu için de geçerli." ifadelerini kullandı.





- Medipol Başakşehir cephesi





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise son 2 haftadaki başarısız sonuçların ardından aldıkları 3 puanın önemli olduğunu söyledi.

Rakip futbolcuları ve kendi oyuncularını tebrik eden Avcı, "Son 2 haftada kaybettiğimiz puanlar açısından buradan 3 puanla dönmek zihinsel olarak bizi daha iyi hissetirecek." diye konuştu.

Osmanlıspor'un bu ligin öne doğru giden takımı olduğuna dikkati çeken Avcı, şunları söyledi:

"Tamamen geçiş takımı. Sabırla ikinci bölgede bekledik. Golü bulanın bekleyeceği bir maçtı. Arkasından pozisyonlar yakaladık. İkinci yarıda bizim de rakibin de pozisyonları vardı. Geçişlerde basit top kayıpları yaptık. 51 dakika top oyunda kalmış. Son 2 haftada kaybettiğimiz puanlar açısından buradan 3 puanla dönmek zihinsel olarak bizi daha iyi hissettirecek."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısından dolayı Osmanlıspor Kulübü yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını tebrik eden Abdullah Avcı, "Çok önemli bir iş becerdiler." değerlendirmesinde bulundu.





