25.02.2017 22:43:16

Maçın ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal:'Pozisyonları bulunan, her iki takımın da oynama arzusunda olduğu güzel bir maç izlettirdik'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, her iki takımın da arzulu oynadığını ve izleyenlere keyifli bir maç seyrettirdiklerini söyledi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının kazanma ritmi ve bunu sahada 90 dakika boyunca ortaya koyma arzusunun kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Sahadan bir puanla ayrıldıklarını anımsatan Yanal, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezon için eksiklerimizi iyi anlayıp, zirvede olacak Trabzonspor için oldukça yoğun mesai harcıyoruz. Seyircisiz, yavan bir maç oldu. Seyircisiz olduğunda maçın güzel tarafları da ortaya çıkmıyor. Pozisyonları bulunan, her iki takımın da oynama arzusunda olduğu güzel bir maç izlettirdik. Futbolun bu güzelliğini seyircinin olmaması yavanlaştırıyor. Umarım bir daha olmaz. Bu, her takım için geçerli."