25.02.2017 22:33:08

Maçın ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman:'İki takım da maçın başından sonuna kadar galibiyeti çok arzuladı'- '(Yönetimin kendisiyle ilgili açıklamaları) Kırgınlıkla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz profesyonel insanlarız, işimizi yapıyoruz'- 'Düşüncelerimi uygun bir zamanda yönetime anlatacağım. Bunları açık yüreklilikle söyleyebilirim, kaçınan bir adam değilim ama usulle ilgili

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, iki takımın da maçın başından sonuna kadar galibiyeti çok arzuladığını söyledi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un kazanma serisini sürdürmek, kendilerinin ise sıkıntılı bir süreci sona erdirmek için çok istekli oynadığını ifade etti.

Trabzonspor'un kazanma alışkanlığından dolayı yüksek öz güveni olduğunu, kendilerinin ise sıkıntılı bir periyotta bulundukları için bu yönde bir kayıp yaşadıklarını vurgulayan Kocaman, "Bu durum, maçın ilk yarısına damgasını vurdu ve ikinci yarının 65-70. dakikasına kadar bu şekilde devam etti." dedi.

Sonraki dakikalarda fizik gücü anlamında ayakta kalmayı bildiklerini kaydeden Aykut Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem de kendi organizasyonlarımızı sahanın içine biraz daha yerleştirmeye başladık. İki takım da maçın başından sonuna kadar galibiyeti çok arzuladı. Her iki ekip, son derece arzuluydu, ancak bunları pozisyona çevirme becerisi açısından biz biraz daha önde görünüyorduk. Son derece iyi ve doğru vuruşları, rakip kaleci çok başarılı kurtarışlarla önledi. Onur Recep Kıvrak'ı tebrik ediyorum. Maçın gidişatını çeviren oyuncu oldu."





- "Normal şartlarda sözleşmem devam ediyor"





Kocaman, bir basın mensubunun, kulüp yönetim kurulunun kendisiyle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatıp, sözleşmesinin uzatılması yönünde gelebilecek bir teklife nasıl bakacağını sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Kırgınlıkla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz profesyonel insanlarız, işimizi yapıyoruz. Bağlı olduğumuz bir kulüp var. Dolayısıyla kulübü yöneten hiyerarşiye inanırım ve olması gerekir. Kırgınlıklarla ya da kızgınlıklarla çok fazla işimiz yok, olmaması lazım. Tabii ki duygularımız var. Duygularımızın zaman zaman zedelendiği oluyor, bunu da inkar edecek durum yok. Kırgınlığımın çok büyük önemi yok, kırgın da değilim açıkçası. Normal şartlarda sözleşmem devam ediyor. Düşüncelerimi uygun bir zamanda yönetime anlatacağım. Konyaspor'un menfaatleri düşünüldüğü zaman usulün önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunları açık yüreklilikle söyleyebilirim, kaçınan bir adam değilim ama usulle ilgili aynı usulsüzlüğü yapmak istemiyorum. Düşüncelerimi yönetime 1-2 hafta içinde ileteceğim."