25.02.2017 22:10:11

Maçın ardından

Göztepe Teknik Direktörü Buruk:'Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve kazandık'- Manisaspor Teknik Direktörü Karafırtınalar:'Berabere kalacağımız maçı kaybettik, kötü oynamadık ama kötü kaybettik'

TFF 1. Lig'de sahasında Manisaspor'u 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve kazandık." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Manisaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Aradıkları golü önemli bir dakikada bulduklarını ifade eden Buruk, şunları kaydetti:

"Ligdeki maçlar çok zor. Hem altta hem de üstte kıyasıya bir mücadele var. Bu mücadeleler de sahaya yansıyor. Sahada dirençli bir rakip bulduk. Zaman zaman iyi şeyler yaptık ama oyun kurmada, rakip kaleye gitmede zorlandığımız dakikalar oldu. Özellikle ikinci yarıya çok daha iyi başladık ve son bölümde attığımız gol, bizim için çok önemliydi. Bu sefer maçı gol yemeden bitirmeyi başardık. Gönül istiyor ki birinci golü attıktan sonra yakaladığımız pozisyonlarla ikinci golü bularak maçı bitirmek. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve kazandık."





- Manisaspor cephesi





Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçta buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ve yenildiklerini dile getirdi.

Göztepe'yi galibiyetinden dolayı tebrik eden Karafırtınalar, "Bizim için çok zor bir maçtı. Kolaya çevirebilirdik, pozisyonlarımız da vardı. Kırılma anlarında Bahattin ve İsmail'in kaçırdığı çok net pozisyonlar oldu. Onları eğer gole çevirebilseydik, farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Berabere kalacağımız maçı kaybettik, kötü oynamadık ama kötü kaybettik." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta Bandırmaspor ile yapacakları karşılaşmanın kendileri için final niteliğinde olduğuna dikkati çeken Karafırtınalar, "Alt sıraların geleceğini belirleyecek bir maç var, bütün konsantrasyonumuzu o müsabakaya vereceğiz. İyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.