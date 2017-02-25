25.02.2017 20:13:07

Maçın ardından

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Kafkas: 'Çok haklı bir galibiyet aldık. Maçın 3-0 olması bizim için çok önemli. İlk defa 3 gollü bir maç kazanıyoruz' - Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: 'Her türlü hatayı yaptık. İstediğimiz oyun olmadı. Mağlubiyeti hak ettik'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, "Çok haklı bir galibiyet aldık. Maçın 3-0 olması bizim için çok önemli. İlk defa 3 gollü bir maç kazanıyoruz." dedi.

Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 10 dakika dışında futbolcularının çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Hem savunmada hem de hücumda sezon başından bu yana çalışmış olduğumuz, fakat çok az maçta uygulayabildiğimiz pres kültürünün sahaya yansıması beni son derece memnun etti. Çok haklı bir galibiyet aldık. Maçın 3-0 olması bizim için çok önemli. İlk defa 3 gollü bir maç kazanıyoruz." diye konuştu.

Fikstürlerinin zorlu olduğunu ifade eden Kafkas, şunları söyledi:

"Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının ardından bu müsabakayı kazandık. İlk devreye baktığımızda bu dönem başlangıçta 4 puanımız vardı. Bugün 7 puanımız var, 3 puan daha iyiyiz. En kötü 40 puanı bulmak gerekiyor. Tüm gücümüzle kupa maçına asılacağız. Çok zorlu bir maç oynayacağız."





- Antalyaspor cephesi





Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise sonuçtan memnun olmadığını ifade ederek, "Maçtan önce ne konuştuysak hiçbirini sahaya yansıtamadık. Her türlü hatayı yaptık. İstediğimiz oyun olmadı. Mağlubiyeti hak ettik. Bundan bir ders çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana takımının en kötü oyunlarından birini oynadığını vurgulayan Çalımbay, "Bugün yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu. Bizim takımımız bu değil. Daha iyi oynayan bir takımız ama bazen bu tür şeyler olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akhisar Belediyespor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki maçlar daha önemli hale geldi. İlk olarak Galatasaray maçı var. Bu maça kısa sürede en iyi şekilde hazırlanıp, telafi etmeye çalışacağız. Bugün üzüldüğümüz noktalardan biri Eto'o'nun sarı kartla cezalı duruma düşmesi ve El Kabir'in ayağında yırtık olması. Bunlar bizim için bir dezavantaj."