25.02.2017 19:40:09

Maçın ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü İpekoğlu: 'Matematiksel olarak play-off umudumuz olduğu sürece şansımız vardır diye düşünüyorum ama bir hayli zorlaştı' - Balıkesirspor Teknik Direktörü Cangök: 'Çok iyi oynadığımız maçları kaybetmiştik, futbolun enteresan tarafı böyle'

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Balıkesirspor'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Matematiksel olarak play-off umudumuz olduğu sürece şansımız vardır diye düşünüyorum ama bir hayli zorlaştı." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İpekoğlu, zorlu bir maça çıktıklarını belirtti.

Takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu belirten İpekoğlu, şunları söyledi:

"Takımımızın oynadığı oyundan son derece mutluyuz. Balıkesirspor gibi bir takıma karşı yaklaşık 8-9 tane gol pozisyonu ürettik fakat değerlendiremedik. Şanssızlık da diyemeyeceğim. Bu kadar gol pozisyonu kaçıyorsa becerisizlik de var işin içerisinde. Matematiksel olarak play-off umudumuz olduğu sürece şansımız vardır diye düşünüyorum ama bir hayli zorlaştı."





- Balıkesirspor cephesi





Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök ise iyi oynamamalarına rağmen kazandıklarını söyledi.

Futbol olarak ortaya pek bir şey koyamadıklarını belirten Cangök, şunları kaydetti:

"Kendi adımıza çok iyi oynadığımızı söyleyemem ama oyunun çok gelgitleri oldu. Adana Demirspor da çok net gol pozisyonlarına girdi. İkinci yarıda bizim adımıza kırılması gereken anlar vardı. Futbol olarak pek bir şey yapamadık. Adana Demirspor bizi kitlemek adına çok çaba harcadı. Biz de bu ligin en iyi kontraya çıkan takımlarından biriyiz. Seyirci açısından belki zevksiz bir maç oldu. Belki en kötü oynadığımız maçlardan bir tanesiydi diyebilirim. Çok iyi oynadığımız maçları da kaybetmiştik, futbolun enteresan tarafı böyle. Bugün 3 puanı alan biz olduk. Adana Demirspor'a ve Engin İpekoğlu'na başarılar dilerim."