09.05.2017 17:18:41

Macera hastanede ve karakolda bitti

Bilecik'te macera olsun diye çıktığı kayalıklarda yılan görerek 15 metreden aşağı düşen çocuğu ve arkadaşlarını AFAD ekipleri kurtardı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bilecik'te macera olsun diye çıktığı kayalıklarda yılan görerek 15 metreden aşağı düşen çocuğu ve arkadaşlarını AFAD ekipleri kurtardı.Alınan bilgilere göre yaşları 14 olan Buğra Duman, Önder Öndersev ve Hasan Alp Kaya, gezmek için geldikleri Şeyh Edebali Türbesi altındaki yamaçta bulunan kayalıklara çıktı. Üç kafadar ortaokul öğrenciden Buğra Duman, karşılarına çıkan yılandan korkunca dengesinin kaybederek 15 metrelik alandan düştü ve yaralandı. Yanında bulunan Önder Öndersev ve Hasan Alp Kaya, indikleri arkadaşının yanına mahsur kaldılar. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 122 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Daha sonra 3 kafadarı mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için Bilecik AFAD ekipleri haber verildi. Olay yerine gelen Bilecik AFAD Arama Kurtarma Ekip Şefi Ercüment Diyar ve görevliler, çocuklarının bulunduğu yere halat saldılar. Bu esnada kurtarılmayı bekleyen çocuklar su içerek ve ellerindeki taşlarlar oynayarak vakit geçirmeye çalıştılar. Arama Kurtarma Ekip Şefi Ercüment Diyar, salınan halatla yamaçtan aşağı inerek çocukları tek tek halata bağlayarak yukarı çekilmesini sağladı. Aşağı yuvarlanan çocuğun sadece kolunda ve yüzünde sıyrıklar oluşurken, kurtarıldıkları yerden ambulansa kadar yürüyerek geldi. Kurtulan çocuklardan yaralı Buğra Duman Bilecik Devlet Hastanesi, diğer 2'si ifadeleri alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü."Çığlık atarak kayalıklardan aşağıya yuvarlanmaya başladı"Yaşanan kazayı gören Hasan Özkesin çocukların kayalıklara doğru gittiğini anlatarak, "Üç çocuk orada insanların olduğu yerde oynuyorlardı. AFAD'dan gelen arkadaşların çalıştığı yerde. Yeşil elbiseli çocuk bir anda çığlık atarak kayalıklardan aşağıya yuvarlanmaya başladı. Sonrasında kayalıkların olduğu yerdeki ağaca bir miktar tutundu. 15-20 dakika öyle o şekilde yattı. Daha sonra arkadaşları da kayalıklardan inerek yardım edip kaldırdılar. Arkadaşlarını kenara çektiler. Şimdi orada AFAD'ın kurtarmasını bekliyorlar" dedi."Yılandan korktum"Kurtarıldıktan sonra olayı anlatan Buğra Duman, yılandan korktuğunu söyleyerek, arkadaşlarının yanına giderken kayarak düştüğünün ifade etti.