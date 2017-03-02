02.03.2017 23:03:36

Macaristan-Sırbistan sınırına ikinci tel örgü

Macaristan Devlet Bakanı Lazar:- 'İkinci tel örgü mayısa kadar tamamlanacak'- 'İkinci tel örgü kamera, termal kamera ve diğer teknik cihazlarla donatılmış olacak'- 'OHAL'in 7 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verildi. Çünkü Balkan bölgesinde 800 bin kişi sıkışıp kaldı. Bu kişiler ne Türkiye'ye geri dönebiliyor ne de Avrupa'ya girebiliyor'

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, Macaristan-Sırbistan sınırına çekilen ikinci tel örgünün 1 Mayıs'a kadar tamamlanacağını belirterek, 'Macar-Sırp sınırında 150 kilometrelik bölgede inşa edilen ikinci tel örgü kamera, termal kamera ve diğer teknik cihazlarla donatılmış olacak.' dedi.

Haftalık basın toplantısında, sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lazar, ülkede geçen yıl 9 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 6 ay daha uzatılacağını belirterek, 'OHAL'in 7 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verildi. Çünkü Balkan bölgesinde 800 bin kişi sıkışıp kaldı. Bu kişiler ne Türkiye'ye geri dönebiliyor ne de Avrupa'ya girebiliyor.' şeklinde konuştu.

OHAL kapsamında sığınmacıların işlemleri devam ederken ülkede serbestçe hareket edemeyeceklerini vurgulayan Lazar, Macaristan-Sırbistan sınırında 700 mahkum tarafından çekilen ikinci tel örgünün de 1 Mayıs'a kadar tamamlanacağını belirterek, "Macar-Sırp sınırında 150 kilometrelik bölgede yapılan ikinci tel örgü kamera, termal kamera ve diğer teknik cihazlarla donatılmış olacak." diye konuştu.

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlardaki güvenlik önlemlerini artırıp, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Macar hükümeti, geçen yıl 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini açıklamıştı.

Öte yandan, birçok sivil toplum kuruluşu, Macar güvenlik güçlerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacılara şiddet uygulanarak Sırbistan tarafına çıkarıldığını iddia ediyor.



