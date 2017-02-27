27.02.2017 21:40:29

Macaristan-Romanya ilişkileri düzeliyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto:- 'Güvenin sağlanması halinde ikili ilişkilerde mevcut problemlerin üstesinden gelinecektir. Hiç kimse iki ülke arasında azınlıklar dolayısıyla hassas problemlerin varlığını inkar etmiyor'- Romanya Dışişleri Bakanı MeleÈ™canu:- 'Görüşmemizde özellikle her iki tarafın da olumlu baktığı konulara büyük önem verdik. Çünkü bu konular ilişkileri gü

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, son dönemde gerginleşen Macaristan-Romanya ilişkilerinin düzelmesi için çalışacaklarını belirterek, "Romanya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz.' dedi.

Başkent Budapeşte'de resmi ziyarette bulunan Romanya Dışişleri Bakanı Teodor MeleÈ™canu ile temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Szijjarto, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleştiğini ama kurulacak diyalog ile sorunların üstesinden gelineceğini söyledi.

Bakan Szijjarto, "Diyalog olmadan iki halk, hükümet ve ülke arasında hiçbir zaman ortak başarılar ve güven söz konusu olmayacak. Güvenin sağlanması halinde ikili ilişkilerde mevcut problemlerin üstesinden gelinecektir. Hiç kimse iki ülke arasında azınlıklar dolayısıyla hassas problemlerin varlığını inkar etmiyor.' diye konuştu.

Romanya Dışişleri Bakanı MeleÈ™canu'nun ziyareti ve Macar Büyükelçilere yaptığı konuşmadan dolayı müteşekkir olduğunu belirten Szijjarto, 'Macaristan'ın belki de en hassas ikili ilişkisi Romanya ile. Bu yüzden sorunları her zaman dikkatli ele almak gerekiyor. Eğer Romanya ve Macaristan hükümetleri arasında iyi ilişkiler tesis edilirse bu, her iki ülke vatandaşlarının da çıkarına olacaktır.' ifadesini kullandı.



Romanya'da yaşayan Macar azınlığın karşılaştığı problemleri mevkidaşına ilettiğini bildiren Szijjarto, problemleri basın aracılığıyla konuşmanın çözümü zorlaştırdığına işaret etti.

Romanya ile ilişkileri derinleştirmek istediklerini vurgulayan Szijjarto, bu kapsamda iki ülke arasında 10 yeni sınır kapısının açılacağını ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için de Macar Exim Bankası'nın 514 milyon avroluk kredi sağlayacağını bildirdi.

Romanya Dışişleri Bakanı Teodor MeleÈ™canu da her iki ülkenin mevcut sorunlara açık şekilde yaklaştığını ve bu durumun çözüm için önemli olduğunu vurgulayarak, 'Görüşmemizde özellikle her iki tarafın da olumlu baktığı konulara büyük önem verdik. Çünkü bu konular ilişkileri güçlendirmek için olumlu katkıda bulunabilir. Tabii ki iki taraf arasında görüş ayrılığı olan konuları da görüştük.' diye konuştu.

Sorulması üzerine MeleÈ™canu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto'nun, geçen yıl aralıkta Macar diplomatların Romanya'nın ulusal bayram resepsiyonlarına katılmasını yasaklayan talimatını yorumlamak istemediğini söyledi.