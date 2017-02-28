01.03.2017 01:07:17

Macaristan geri gönderilmek istenen sığınmacıları kabul etmeyecek

Macaristan Devlet Bakanı Lazar:- 'İsveç ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinden 2015 yılında oraya ulaşan yaklaşık 30 bin sığınmacıyı Macaristan'a geri yollamak istiyorlar. Bu, önümüzdeki aylarda ciddi tartışmalara neden olacak'- 'Macar hükümeti her zaman Avrupa'ya sınırları tel örgülerle, hukuki adımlarla ve insan gücü ile korunmasını tavsiye ediyor'

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, Batı Avrupa ülkelerinin yaklaşık 30 bin sığınmacıyı Macaristan'a geri göndermek istediğini ve bunun gelecek aylarda ciddi tartışmalara neden olacağını söyledi.

Lazar, katıldığı bir forumda sığınmacı kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sığınmacı baskısının artabileceğini anlattı.

Yasa dışı sığınmacıların ülkeye alınmaması gerektiğini dile getiren Lazar, ilkbahar ve yaz aylarında bazı sürprizler olabileceğini bu nedenle polis ve askeri gücü güçlendirdiklerini ifade etti.

Macaristan üzerinden Batı Avrupa'ya geçen sığınmacıların ülkeye geri gönderilmek istendiğine dikkati çeken Lazar, "İsveç ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinden 2015 yılında oraya ulaşan yaklaşık 30 bin sığınmacıyı Macaristan'a geri yollamak istiyorlar. Bu, önümüzdeki aylarda ciddi tartışmalara neden olacak. Bu insanlar Avrupa Birliği'ne ilk olarak Macaristan üzerinden değil Yunanistan'dan girdi. Bu yüzden Macar hükümeti bu insanları kabul etmemek için her adımı atacak." diye konuştu.

- Macaristan-Sırbistan sınırına yeni tel örgü kararı

Bakan Lazar, Macar hükümetinin, Macaristan-Sırbistan sınırında yeni bir tel örgü yapma kararı aldığı bilgisini paylaştı.

"Macar hükümeti her zaman Avrupa'ya sınırları tel örgülerle, hukuki adımlarla ve insan gücü ile korunmasını tavsiye ediyor." değerlendirmesinde bulunan Lazar, Macar sınırında bir günde 10 bin polis ve askerin görev yaptığı günlerin bile olduğunu vurguladı.

Macaristan'da halihazırda 580 sığınmacının yaşadığını aktaran Lazar, ilerleyen süreçte yapılacak kanuni düzenlemelerle ülkedeki tüm sığınmacıların sınırda inşa edilecek konteynerlere nakledileceğini ve iltica başvurularının bu bölgede değerlendirileceğini açıkladı.

Ayrıca Lazar, Macaristan'ın Romanya sınırına tel örgü çekmediğini ancak bu konuda tüm hazırlıkların yapıldığına değinerek, bu bölgede de durumun ağırlaşması halinde hemen harekete geçmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

- Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmişlerdi

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırıp ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Macar hükümeti, geçen yıl 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini duyurmuştu.

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt sistemleriyle güçlendirildiğini, sınıra o güne kadar yapılandan daha yüksek ve güçlü yeni tel örgü hattı çekileceğini bildirmişti.

Öte yandan, birçok sivil toplum kuruluşu, Macar güvenlik güçlerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacılara şiddet uygulanarak Sırbistan tarafına çıkarıldığını iddia ediyor.