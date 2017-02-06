06.02.2017 22:18:38

Macaristan'dan sığınmacılara eziyet

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti

Macaristan Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, 3-5 Şubat tarihlerinde ülkeye girmeye çalışan 91 kişinin sınır bölgelerinde engellendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 23-29 Ocak tarihlerinde 276, 30 Ocak - 5 Şubat tarihlerinde ise 176 sığınmacının ülkeye girişine izin verilmediği ifade edildi.

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlarından biri olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlardaki güvenlik önlemlerini artırıp, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede 3 Nisan 2016'da sığınmacı girişinin engellenmesi için Sırbistan sınırındaki Bacs-Kiskun ve Csongrad bölgeleri arasında yer alan, çeşitli su yolu ve sazlıklar dolayısıyla yürüyerek geçilmesi zor olan Kelebia'da da tel örgü çekilmeye başlanmıştı. Macar hükümeti, ayrıca geçen yıl 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini açıklamıştı.

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt sistemleriyle güçlendirildiğini, bölgede çalışan araçların daha hızlı hareket edebilmesi için yeni yollar açıldığını belirtip, sınıra bugüne kadar yapılandan daha yüksek ve daha güçlü yeni tel örgü hattı çekileceğini belirtmişti.

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