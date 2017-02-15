15.02.2017 16:48:03

Macaristan'da OHAL uzatılıyor

Bakondi, '9 Eylül'de uzatılan olağanüstü halin tekrar uzatılması gerekli.' dedi.

AA'nın haberine göre, Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, ülkede geçen yıl 9 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağını bildirdi.

Bakondi, Macar kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, hükümetin, sığınmacı baskısı dolayısıyla mart ayında ilan ettiği OHAL'i 7 Eylül'e kadar uzatacağını söyledi.

Macaristan'a yasa dışı giriş çabalarının devam ettiğini bu yüzden geçen yıl 9 Eylül'de uzatılan olağanüstü halin tekrar uzatılmasının gerekli olduğunu belirten Bakondi, "Macaristan sınırlarında günlük ortalama 60-80, bazen ise 100-150 kişi yasa dışı şekilde ülkeye girmeye çalışıyor. Sırp sınırı başta olmak üzere Ukrayna ve Romanya sınırlarındaki durum asker ve polis gücünün etkili bir şekilde kullanılmasını gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Bakondi ayrıca sığınmacı krizinin hükümetin bu haftaki oturumunda "önemli konu" olarak görüşüleceğini, İçişleri Bakanı Sandor Pinter'in ise yarın Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'ya bilgi vereceğini açıkladı.

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder