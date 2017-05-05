05.05.2017 23:17:56

Macaristan'da 'Benim Türkiyem' fotoğraf sergisi açıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk fotoğraf sanatçısı Nijat Ayvaz'ın Türkiye fotoğraflarından oluşan 'Benim Türkiyem' fotoğraf sergisi açıldı.

Macaristan Ticaret ve Turizm Müzesi, Türk-Macar Dostluk Derneği ve Kecskemet Avrupa Geleceği Derneğinin desteğiyle açılan sergiye Türkler ve Macarlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi, Türk-Macar Dostluk Derneği Başkanı İstvan Szabo, serginin, Türk-Macar ilişkilerini güçlendirmesini umduğunu belirterek, 'Bu sergi farklı bir kültürü daha tanımamıza ve anlamamıza fırsat veriyor. Türk-Macar Dostluk Derneği, 1989 yılından beri Türkiye'yi, Türkleri ve diğer kültürleri tanıtmak için çalışıyor.' diye konuştu.

Açılışın ardından davetlilere Türk-Macar Kadınlar Derneğince Türk tatlıları ikram edildi.

Macaristan Ticaret ve Turizm Müzesi'ndeki sergi, 2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.