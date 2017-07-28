28.07.2017 16:37:10

M.Ö. 5000-3000 yılları arasına ait kalıntılar bulundu

onguldak'ın Ereğli ilçesi İnönü Mağazarası'nda, Bülent Ecevit Üniversitesi, Müze Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Belediyesinin katkıları ile düzenlenen kazı çalışmalarında M.Ö. 5000-3000 yılları arasına ait kalıntılar bulundu.



BEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi ve öğrencilerinden oluşan 17 kişilik ekip Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Alkacabük Köyü İndere mevkiinde bulunan 6 ayrı mağaranın bulunduğu alanda Yrd. Doç. Dr. Hamza Ekmen öncülüğünde kazı çalışması başlattı.



Kdz. Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan ve müze yetkilileri ile kazı yapılan alanda incelemelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Hamza Ekmen, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Ekmen yaptığı açıklamada "Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak Herakleia Pontica yüzey araştırması sırasında İnönü Mağarasını ziyaret ettik ve mağaranın yüzeyinden topladığımız seramikler, kemik buluntular ve diğer objeler burada Geç Kalkolitik Çağ'a kadar uzanan yaşamın izlerini bize gösterdi. Bölgede süren araştırmalarımız sırasında benzer nitelikte en az 6 mağara keşfettik. Bütün bu mağaralar özellikleri dikkate alındığında İnönü Mağarası'nın bölgedeki bir merkez yerleşim yeri olabileceği kanaatine vardık. Bölgede uzun yıllar arkeolojik çalışma yapılmayışından dolayı çok fazla definecilik faaliyetinin gerçekleştirildiğini gördük. Bunun üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Sayın Rektörümüz Mahmut Özer'in desteği, Ereğli Müzesi Müdürü Ahmet Mercan'ın müracaatlarıyla İnönü Mağarası'na kazı çalışması yapılması konusunda talepte bulunduk. Bakanlık konuyu değerlendirdikten sonra tarafımıza olumlu bir dönüş yaptı. Bunun üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteği, Ereğli Belediyesi, üniversitemiz rektörünün maddi manevi katkıları ve destekleri her zaman yanımızda olan sayın hocalarımız ile bu yıl, birinci ayını tamamladığımız bir kazı gerçekleştirdik" dedi.



"GEÇ KALKOLİTİK ÇAĞ'A KADAR UZANAN BİR YAŞAM İZİ VAR"



"Geçen yıl bulduğumuz bulgulardan bize çizilen haritanın neredeyse tamamını teyit etmiş durumdayız" diyen Ekmen, "Gerçekten de Geç Kalkolitik Çağ'a kadar uzanan bir yaşam izi var mağarada. Devamında Erken Türk Çağı'nda mağara yerleşim görmüş ve bir süre terk edildikten sonra Orta Çağ'da olduğunu düşündüğümüz bir yerleşim daha görmüş. Sonrasında ise yakın köylüler burayı ahır olarak kullanmışlar. Kalkolitik Çağ'da yaşayan toplumun bilhassa küçükbaş hayvancılık ekonomisine dayalı bir yaşam biçimi geliştirdiğini, buna bağlı olarak tekstil üretimi, çok sayıda ahşap buluntumuz bize bunu gösteriyor. Yine küçükbaş hayvan endüstrisine bağlı olarak mandıracılık faaliyetini gösteren obje, kemikten yapılmış çok sayıda obje, kemik üretimin de de etkin olduklarını gösteriyor. Yine bu ekonominin sürdürülebilmesi için gerekli olan alet edevatı ifade eden çok sayıda bulgu ve buluntuyla karşılaştık. Geçen yıl ki düşüncemiz kazı çalışmalarının belki bir yıl içerisinde tamamlanabileceği yönündeydi ama elden edilen zengin ve yüksek potansiyel, bize burada en az 5 yıllık bir proje yapmamız gerektiğini gösteriyor. İlk sonuçlarımız bizleri son derece memnun etti. Önümüzdeki yıllarda da İnönü Mağarası'nın kazılarının sürprizler sunacağını düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.



Kazı çalışmaları sırasında elde edilen bulgular titiz bir şekilde temizlendikten sonra oluşturulan bir odada koruma altına alınıyor.



Yrd. Doç. Ekmen, kazı çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini ifade etti.