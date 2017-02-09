09.02.2017 12:39:48

M. Kemalpaşa'ya külliye

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin en kalabalık mahallelerinden olan Dere ve Yeni Dere'ye yapılacak cami ve külliyeye ilk kazma vuruldu.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin en kalabalık mahallelerinden olan Dere ve Yeni Dere'ye yapılacak cami ve külliyeye ilk kazma vuruldu.Kaymakamlık, belediye, müftülük ve Bursa Roman Dernekleri Federasyonu iş birliği ile yapılacak cami ve külliyenin inşaatı için ilk kazma vuruldu. Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Emniyet Müdürü Erol Turan, Müftü Musa Uzun, Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Rahmi Tura, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı törenle 600 kişilik caminin inşaatı başladı. Mustafa Masatlı, cami ve dini külliye projesi ile Roman vatandaşların sosyal, kültürel, eğitim ve dinî ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ait 1.582 metrekarelik arazinin Hazine'ye devrinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildiğini belirten Kaymakam Mustafa Masatlı, "Devamında zemin etüdü ve proje çalışmaları tamamlandı. 600 kişilik cami, şadırvan, gasilhane, morg, kadın-erkek duş ve tuvaletleri, Kur'an-ı kerim kursları ve toplantı salonu yapılacak. Müftülük ve Roman yöneticilerden oluşan Dere Mahalle Dini Külliye Yapma ve Yaşatma Derneği de kuruldu. Külliye projesini en kısa zamanda tamamlayarak hizmete açacağız" dedi.Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise Dere ve Yeni Dere mahallelerine yapılacak külliyenin büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade etti.