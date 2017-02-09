09.02.2017 15:41:02

M.Ali Paşa Gençlik Merkezinin temeli atıldı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, M.Ali Paşa Gençlik Merkezi için düzenlenen törene katılarak temel atma butonuna bastı.

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, M.Ali Paşa Gençlik Merkezi için düzenlenen törene katılarak temel atma butonuna bastı.İzmit Belediyesi tarafından yapılacak olan M.Ali Paşa Gençlik merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye meclis üyeleri, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Temel atma töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Temelini attığımız bu tesisi Türk milletinin bekası için çok değerlidir. Bazen, bazı hizmetler küçük gibi görünür ama yaptığı etki çok büyük olur. Bu gençlik merkezimizle birlikte şehrimizde 4. gençlik merkezimizin yapımını başlatmış oluyoruz. Mehmet Ali Paşa yıllarca taşra gibi görülmüştür. Ama son 15 yıldır hiç almadığı hizmetleri almış ve mahalle yeni bir değer kazanmıştır. Gençlerimizin ortak adresi, buluşma noktaları artık gençlik merkezimiz olsun istiyoruz. Merkezimizi gerçekten her şeyi düşünerek, günlerce tartışarak hazırladık. Gençlerimizin buraya sahip çıkması en büyü isteğimiz" dedi.Yaklaşık 2 milyon liraya ihale edilen Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'nde kütüphane, kafeterya, salon sporları alanı, soyunma odaları, duşlar, 150 kişilik konferans salonu, derslikler ve açık teras bulunacak.