SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
LYS'ye 1 ay kala bahar rehavetine dikkat
08.05.2017 09:37:03

LYS'ye 1 ay kala bahar rehavetine dikkat

Yaklaşan LYS sınavı öncesi İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşan LYS sınavı öncesi İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde LYS hazırlığı içinde olan öğrencilerin sınavlara kalan sürenin azalmasıyla birlikte endişe ve kaygı düzeylerinin arttığı görülüyor. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, özellikle baharın gelip havaların ısınmasıyla birlikte birçok öğrencinin aşırı yorgunluk, isteksizlik, halsizlik gibi zihinsel ve fiziksel olarak olumsuz durumlar yaşadığını belirterek, "Hatta bu dönemde adayların ders çalışmayı bırakmak, seneye yeniden hazırlanmak gibi düşünceleri dile getirmeye başladığını söylemek de yanlış olmayacaktır" dedi. Bu durumun birçok nedeni olduğunu söyleyen Murat Acet, en sık rastlanan nedenleri şu şekilde açıkladı:

"İlki aylar hatta yıllara yayılan ve yoğun-yorucu sınava hazırlık sürecinde yaşanan yıpranmışlık; diğeri belirtilerini yaşadığımız ancak anlamlandırmakta ve tedbirlerini almakta zorlandığımız bahar sendromu ya da rehaveti. Her iki durumun yarattığı ortak sonuç; olumsuz davranışlardaki artış, kendini güvende hissedememe, eforlu işler ve çalışmalarda odaklanamama ve sonucunda başarı duygusunun zedelenmesi ve özgüvenin kaybedilmesidir. Böylesi bir durum LYS'lere yaklaşık 1 ay kalmışken hiç yaşamak istemeyeceğimiz bir durumdur. Çünkü daha fazla sorumluluk almamız gereken, hedeflediğimiz sonuçlara ulaşma yolunda daha heyacanlı, istekli olmamız ve çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz."

Yorgunluk ve bahar rehavetiyle başa çıkmanın yolları

LYS'de son dönemece girerken adayların hem enerjisinin düştüğünü hissettikleri durumları hem de bahar aylarının yaşattığı bedensel ve zihinsel değişimleri doğru tespit etmek gerektiğini kaydeden Murat Acet, bu durumla başa çıkabilmek adına alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:

"Sınav sürecinin tamamı için geçerli olan ancak en çok bu dönemde ihtiyacımız olan temel duygu durumu soğukkanlı olmaktır. Çünkü içinde bulunduğumuz zihinsel-fiziksel ve duygusal durumumuzu ancak sakin kalarak anlayabilir ve tespit edebiliriz. Yorgunluğunuzun nedenleri, ölçüsü, ne kadar dinlenmeniz gerektiği, sizi nelerin rahatlattığı gibi bilgilere ve sınava yeniden olumlu duygularla hazırlanabileceğiniz düşüncesine ancak biraz kendinizi dinleyerek ve doğru soruları sorarak ulaşabilirsiniz.

Kariyerinizi planlamak adına hedefler koyduğunuz, çok istediğiniz ve şevkle çalışmaya başladığınız günleri düşünün. Elde edeceğiniz sonucun sizi ne kadar mutlu edeceğini siz biliyorsunuz. O halde kararlılıkla çalışmaya devam etmek için küçük düzenlemeler yapın. Öğretmenleriniz bu konuda en iyi yardımcınız olacaktır.

Fiziksel olarak kendinizi iyi hissediyor oluşunuz duygu ve düşüncelerinize yansıyacaktır. Aşırı yükleme ve yorgunluk yaratacak çalışma ve etkinliklerden bir süre uzak durarak aktif dinlenmeye geçin. Bu durumunuzu dengeli beslenme, güne güzel bir kahvaltı ile başlama ve düzenli uyku gibi davranışlar ile desteklerseniz emin olun yaşam enerjinizi doğru ve hedefe yönelik kullanmış olacaksınız.

Sınava hazırlık sürecinin çeşitli bilgileri edinme ve kullanma becerisi kadar psikolojik bir hazırlık olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Yakınmaktan, başaramayacağınızı düşünmekten ve sürekli hatalarınızı görmekten vazgeçin. Emek verdiğinizden ve elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan emin olun. Bu süreçte size olumsuz duygular yaşatacak ortamlardan, kişilerden uzak durun. Hepsinden önemlisi kendi düşünceleriniz ve kullandığınız dil olumlu olsun.

Tüm bunları yaparken yaşamınızı sadeleştirin, ancak rutine düşmeyin. Arada kendinize küçük ödüller ve molalar vererek moral depolayın. Bu uzun süredir görmediğiniz bir arkadaş ziyareti, bir konser ya da film, bir müze ziyareti, bir hafta sonu seyahati olabilir Karar sizin. Eminim kendinizi daha iyi hissedeceksiniz."

Ailelere düşen koşulsuz destek

Murat Acet son olarak ailelere de tavsiyelerde bulundu:

"Sınav sürecinin yorgunluğunu ve bahar aylarının yaratacağı olumsuz süreçleri ortadan kaldırarak birlikte başarabilmek için öğrencilerimiz / çocuklarımız kadar sizlere de büyük sorumluluklar düşmektedir. 'Şimdi sırası mı? Şunun şurasında sınava ne kadar kaldı?' ile başlayan cümlelerimiz bu dönemde beklenenin aksine sonuçlar doğurabilir. Öyleyse onları koşulsuz desteklemek, başarıya giden yolda onlara uygun koşulları yaratabilmek için teşvik edici-dengeleyici bir rol üstlenmelisiniz. Bu desteğe inanın çok ihtiyaçları var."
    YORUM YAZ
Fransa'da Müslümanlardan Macron'a tebrik
Fransa'da Müslümanlardan Macron'a tebrik
Fransa İslam Konseyi Başkanı Kbibech, Paris Camisi Yöneticisi Boubakeur, Lyon Camisi Yöneticisi Kabtane ve Fransa'daki Müslümanlar Derneği Başkanı Lasfar, Macron'u tebrik etti.
08.05.2017 09:36:04
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları
PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Hani ve Lice ilçelerine bağlı 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08.05.2017 09:29:19
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları