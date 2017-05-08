08.05.2017 21:15:16

LYS için ücretsiz toplu ulaşıma onay

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, LYS'ye girecek öğrenci ve görevlilere, toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına ( LYS) girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini içeren önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet başkanlığında yapılan mayıs ayı toplantılarının ilk birleşiminde, AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ve CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, LYS sınavlarında toplu ulaşım araçlarının, öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vermesini içeren önerge verdi.

Söz konusu önerge, Meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Öğrenci ve görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşabilmesi için alınan karara göre, 2017- ÖSYS kapsamında 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan LYS'ye girecek öğrenci ve görevliler, sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek, İETT otobüsleri, Otobüs A.Ş. otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, tünel, Şehir Hatları vapurları, özel deniz motorları, tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvayını ücretsiz kullanabilecek.