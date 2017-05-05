05.05.2017 17:34:25

LYS için bir araya geldiler

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında, 24 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında İl genelindeki tüm ortaöğretim okul müdürlerinin katılımlarıyla, Başarıya Bir Adım Projesi kapsamında Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) hazırlık toplantıları yapıldı.

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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında, 24 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında İl genelindeki tüm ortaöğretim okul müdürlerinin katılımlarıyla, Başarıya Bir Adım Projesi kapsamında Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) hazırlık toplantıları yapıldı.Gruplar halinde gerçekleştirilen toplantılarda Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları, Başarıya Bir Adım Projesi kapsamında LYSÂ´ye hazırlık çalışmaları ve Yetiştirme Kursları ile ilgili okullarda yapılan çalışmalar değerlendirildi.