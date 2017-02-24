24.02.2017 13:40:16

Lütfü Savaş: 'EXPO bizi umutlandıracak bir proje'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO ile birlikte önemli bir yol kat edeceklerini söyleyerek, 'EXPO, bize 20 yılda kat etmemiz gereken yolu 5 yılda kat ettirecek' dedi.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO ile birlikte önemli bir yol kat edeceklerini söyleyerek, "EXPO, bize 20 yılda kat etmemiz gereken yolu 5 yılda kat ettirecek" dedi.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, EXPO'nun Hatay'a katacağı değerlerle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu. Savaş, bu organizasyon ile birlikte bulundukları coğrafyanın merkezi haline geleceklerini söyledi."EXPO, dünyadaki en büyük 3. olimpiyattır"EXPO'nun dünya çapında bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Lütfü Savaş, "EXPO, bize 20 yılda kat etmemiz gereken yolu 5 yılda kat ettirecek. Hatay, son 6 yıldır savaşın gölgesinde kalmış ve sanki savaş meydanıymış gibi algılanan bir şehir. Bu olay, insanlarımızı psikolojik, ekonomik ve sosyolojik açıdan etkiliyor. Biz iş adamlarımızın ve tarım sektörümüzün geleceğe umutla bakmasını istiyoruz. Sınır kapılarından gelen yaklaşık 500 binlik bir misafirimiz var. Kendi nüfusumuzun üstüne bu sayıyı da koyduğumuzda 2 milyon nüfus ediyor. Durum böyle olunca biz de ekonomik olarak ayakta kalmakta zorluk çekiyoruz. Bu bağlamda EXPO bizi umutlandıracak ve o coğrafyanın merkezi konumuna getirecek. Birçok Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkesi de şehrimize gelmiş olacak. Biz de alt yapımızı daha hızlı şekilde yapacağız. EXPO sonrasında da Hatay'ın kazanımları fazla olacaktır. Bununla birlikte biraz daha yukarıya atlayarak, ekonomik ve psikolojik olarak rahatlamış olacağız" ifadelerini kullandı."Birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız"EXPO bittikten sonra da şehrin gelişmeye devam edeceğini belirten Savaş, "EXPO'dan sonra Hatay'ın bir eğitim yuvası, turizm ve kültür kenti ile birlikte sağlık sisteminin de geliştiği bir şehir olarak devam etmesini istiyoruz. Önümüzde 4,5 yıllık bir süreç var. Bu zaman sarfı içinde de iyi hazırlanacağız. Bu organizasyon, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Hatay halkının sahipleneceği önemli bir proje. Tabi EXPO için birlik ve beraberlik içinde hep beraber çalışmamız lazım" diye konuştu."Bizim insanımız çok gelişmiş"Hatay halkının çok gelişmiş olduğunu ve bunun kentte huzur sağladığını anlatan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Huzur konusunda üzerine düşen görevi tamamen yapıyor. Bizler sadece koordinatörlük görevi yapıyoruz. Belediye olarak güven sağlama konusunda onlara yardımcı oluyoruz. Hizmet yaparken de herkese eşit ve adil yaklaşıyoruz. Ama şehrimizin huzuruna esas katkıyı Hatay halkı sağlıyor. Biz yüz yıllardır orada kardeşçe yaşamış, birbirini seven ve birbirine empati duyan insanlarız. Hepimiz vatanımızı ve Türk bayrağını seviyoruz. Hepimizin yönü de Ankara'ya dönüktür. Bu nedenle dışarıdan gelen negatif olaylar bizi etkileyemez. Hatay, son 6 yılda çok büyük sıkıntılar çekti ama iyi de bir sınav verdi. Bu nedenle sadece çevremize değil, dünyaya örnek oluyoruz."