07.02.2017 18:53:10

Lüleburgaz'da zincirleme kaza: 23 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-100'de meydana gelen ve 4 işçi servisi ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-100'de meydana gelen ve 4 işçi servisi ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.Kaza, Lüleburgaz ilçesinde D-100'de meydana geldi. Edirne Çorlu arasında işçi servisi yapan 4 araçla, 2 otomobilin karıştığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans geldi. Kazada yaralan 23 kişiye ilk müdahale olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastanelere götürüldü. Yaşanan kaza sebebiyle ulaşıma bir süre kapanan D-100 karayolu, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu tekrar ulaşıma açıldı.