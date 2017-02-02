02.02.2017 09:25:00

Lüleburgaz'da Satranç Şenliği

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla 'Satranç Şenliği' gerçekleşti.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla "Satranç Şenliği" gerçekleşti.Lüleburgaz Gençlik Merkezi ve ilçede bulunan bir AVM'nin katkılarıyla 'Satranç Şenliği' düzenlendi. AVM içerisinde düzenlenen "Satranç Şenliği"ne katılım oldukça yoğun oldu.Lüleburgaz Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik, AVM ile iş birliği içerisinde böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Katılımın çok güzel olduğunu aktaran Özçelik, "Öğrencilere sömestr da böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımın sağladığı 'Satranç Şenliği'ni düzenledik. Şenliğe 120 öğrenci katıldı. Şenlikte 3 kategori de dereceye giren öğrencilere sürpriz ödülleri verilecek. Her yıl bu etkinliği yapıp geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.AVM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, böyle etkinliklerin devam edeceği bildirildi.