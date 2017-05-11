11.05.2017 20:34:03

Lüksemburg'da Türkiye Festivali

Lüksemburg'da gerçekleştirilen Türk kültür ve mutfağının tanıtıldığı Türkiye Festivali büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçiliği ve THY'nin katkıları ile gerçekleştirilen festivalin açılışı, Hotel le Royal'de yapıldı. Açılış resepsiyonuna Lüksemburg Hükümetini temsilen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Gaston Stronck, büyükelçiler, bankacılık ve danışmanlık şirketleri temsilcileri ile iş adamlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup katıldı.

Büyükelçi Haluk Ilıcak, konuşmasında, Türk mutfağının, Türklerin Orta Asya'daki geçmişi, Osmanlı İmparatorluğu ve hüküm sürdüğü geniş coğrafyada yaşayan uluslararasındaki etkileşimin sonucu oluştuğunu ve dünyanın en zengin mutfaklarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'den gelen 4 aşçının hazırladığı ve Türk mutfağının değişik yörelerine ait örnekleri içeren ikramlar, katılımcılar tarafından beğenildi.

Açılış resepsiyonunda sanatçılar Hamdi Demircioğlu ve Mert Demircioğlu konser verdi. 21 Mayıs'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında Çağlar Jazz Triosu'nun da sahne alacağı ifade edildi.

Festival, ülke basınında da geniş yer aldı. Letzebuerger Journal gazetesi etkinliğe tam sayfa yer ayırırken, Tageblatt ve Luxemburger Wort gazetelerinde Türk mutfağı ve kültürü hakkında övücü ifadelere yer verildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, "Ülkemiz imajını bozmak için algı operasyonlarının yapıldığı bir dönemde gerçekleştirilen bu festival, ülkemizin Lüksemburg'da gerçek anlamda, doğru şekilde tanıtılmasına ciddi katkıda bulunmuştur." ifadesine yer verildi.